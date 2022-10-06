Ошибки госслужащих при заполнении налоговой декларации вылились в 759 млрд тенге долгов

АСТАНА. 5 ОКТЯБРЯ - Налоговики рассказали о последствиях допущенных ошибок при заполнении декларации о доходах и имуществе (форма 270.00) государственными служащими, приравненными к ним лицами и их супругами, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По итогам первого этапа всеобщего декларирования у 11 тысяч государственных служащих, приравненных к ним лиц и их супругов образовалась задолженность по индивидуальному подоходному налогу в сумме 759 млрд тенге, сообщает пресс-служба КГД МФ РК.

Анализ деклараций показал, что при отсутствии дохода, подлежащего налогообложению самостоятельно, ошибочно указаны суммы индивидуального подоходного налога к уплате в бюджет.

Комитет государственных доходов сообщает о необходимости самостоятельной проверки декларации. При выявлении ошибки заполнения необходимо представить дополнительную декларацию с уменьшением сумм индивидуального подоходного налога в разделе "Е" декларации.

В ведомстве также предупредили, что неустранение ошибок может повлечь закрытие банковского счета частными судебными исполнителями на основании налоговых приказов.