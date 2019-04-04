Ошибки ЦОНов: жительницу столицы сделали мужчиной, а карагандинку состарили на 100 лет

Нур-Султан. 3 апреля. Kazakhstan Today - Депутат мажилиса от АНК Шакир Хахазов сегодня на пленарном заседании обратился с запросом к министру юстиции Марату Бекетаеву, в котором попросил дать законодательную возможность гражданам исправлять ошибки, допущенные в их удостоверяющих личность документах, передает корреспондент Kazakhstan Today.

Как подчеркнул депутат, к ним поступают многочисленные обращения избирателей по поводу проблем с неверно присвоенными индивидуальными идентификационными номерами (ИИН). ИИН - это цифровой код, присваивающийся физическому лицу один раз и пожизненно. Исключение ИИН из Национального реестра предусматривается только в случае смерти гражданина или при смене гражданства и выезде за границу на ПМЖ.

Из-за ошибки при присвоении ИИН люди годами пытаются доказать свой возраст и даже пол. У многих нет законной возможности получать пенсию, пособия по инвалидности, алименты. Люди не могут выехать за рубеж из-за штрафа, который они не могут оплатить. Оформление кредита или продажа квартиры тоже становится неразрешимой проблемой. Для некоторых это становится поводом задуматься о смене гражданства и выезде на постоянное место жительства в соседние страны", - говорится в запросе.

В частности, как рассказал Шакир Хахазов, индивидуальный предприниматель Еркин Бектенбаев был вынужден закрыть компанию по продаже и ремонту компьютерного оборудования в связи с невозможностью участвовать в конкурсах государственных закупок. В его ИИН вместо цифры 3 указана цифра 2, и система не принимает неправильный код. Предприниматель неоднократно обращался с просьбой изменить ИИН, в ответ на это специалисты органов юстиции выдали бумагу, которую он может предъявлять госорганам при возникновении вопросов. Но вопрос остался неразрешимым при использовании информационных систем.

А карагандинка Наталья Шубичук, заменившая в 2018 году утерянное удостоверение, уже год пытается доказать, что ей 43 года, а не 143. В свою очередь, житель столицы Вадим Шафаростов, родившийся в 1972 году, пять лет доказывает, что он не пенсионер, так как ИИН идентифицирует его как родившегося в 1952 году.

Житель Уральска Игорь Бакалкин осенью 2018 года подал заявление о восстановлении ИИН, но по какой-то причине его занесли в список умерших в 2010 году. Будучи формально мертвым, он все это время исправно платил налоги, пенсионные взносы и коммунальные платежи, пока однажды банк не заблокировал ему карточку. Позже выяснилось, что всему виной была ошибка в интегрированной налоговой информационной системе. И тем не менее Игорь Бакалкин до сих пор доказывает свое право на жизнь. А жительница города Нур-Султан Майра Мырзагали из-за ошибки в ЦОНе стала "мужчиной". Именно так идентифицирует ее ИИН система e-gov", - сообщил депутат.

В запросе указывается, что законодательство не содержит никаких норм о корректировке ИИН в связи с ошибкой при его присвоении. Отсутствие такого положения служит основанием для формального отказа со стороны сотрудников Центров обслуживания населения при обращениях граждан, которых эта ошибка обрекла на бесконечные мытарства.

Следует учесть, что сегодня большинство государственных услуг оплачивается только в электронном формате и в будущем их перечень будет только расширяться. Не исключаем, что такого рода ошибки повлекут за собой массу коррупционных правонарушений с использованием данных налогоплательщиков с некорректным ИИНом", - подчеркнул Шакир Хахазов.

В этой связи он и группа депутатов от АНК обратились к главе Минюста с просьбой рассмотреть вопрос о принятии отдельного подзаконного акта в виде постановления правительства РК, дающего органам юстиции и Госкорпорации "Правительство для граждан" право на коррекцию ИИН по заявлению физического лица, а также установить порядок проведения служебных расследований.

Также депутаты требуют ужесточить меры ответственности к сотрудникам органов юстиции и Госкорпорации "Правительство для граждан" за внесение некорректных данных в реестры и другие электронные системы учета.

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