Останки героев Великой Отечественной войны доставили в Казахстан
Фото: Минобороны РК
Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Астану специальным авиабортом доставлены останки трех воинов-казахстанцев, погибших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РК.
Ритуал встречи останков красноармейцев состоялся в Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил РК с участием музыкантов Центрального военного оркестра, знаменной группы и военнослужащих роты почетного караула.
На торжественной церемонии присутствовали военнослужащие и ветераны Вооруженных сил, представители ОО "Атамнын аманаты", Государственного военно-исторического музея, воспитанники детско-юношеского военно-патриотического движения "Жас сарбаз" и родственники погибших.
Посредством видео-конференц-связи к мероприятию подключились представители акиматов, департаментов по делам обороны Атырауской, Жамбылской и Кызылординской областей.
Начальник департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных сил генерал-майор Бауыржан Артыков выразил признательность всем, кто принимает активное участие в поисках останков воинов-казахстанцев.
Великая Отечественная война явилась огромным испытанием для всего казахстанского народа. На фронт убыло миллион 200 тысяч казахстанцев, более 600 тысяч из них не вернулись с полей сражений. Их подвиги служат нынешним защитникам Отечества примером стойкости духа, несгибаемого мужества, самоотверженности и любви к Родине", - сказал он.
Благодаря работе российских поисковиков спустя более 80 лет вернулись домой красноармейцы Силан Маметов (1912 года рождения, уроженец Казалинского района, Кызылординской области), Кадирбек Даулеткулов (1922 года рождения, уроженец Меркинского района, Жамбылской области) и Кисым Адиев (1911 года рождения, уроженец города Гурьев, Гурьевской области).
Они положили свою жизнь на алтарь Победы, не пожалели себя, не сдались в плен, до последнего выполняли свой воинский долг. Память о героизме людей того периода навсегда останется в сердцах казахстанцев. Она воплощается в книгах, песнях, монументах, мемориалах, экспозициях музеев и названиях улиц. Мы выражаем признательность поисковикам за выполнение благородной миссии", - отметил председатель ОО "Атамнын аманаты" Мурат Молдагалиев.
Красноармеец 144 стрелковой дивизии Силан Маметов погиб в 1941 году. Его останки обнаружены близ деревни Апальщино, Рузского района, Московской области поисковым отрядом "Эхо войны". Казахстанского воина Кадирбека Даулеткулова нашли поисковики отряда "Застава св. Ильи Муромца" у деревни Муравль, Троснянского района, Орловской области. Пропавший без вести в 1942 году Кисым Адиев был обнаружен в урочище у деревни Батюшково, Темнинского района, Смоленской области.
Родственников Силана Маметова пока не удалось разыскать. Поисковики ОО "Атамнын аманаты" нашли родных солдата Кисыма Адиева, которые проживают в городе Атырау. В Астану из Жамбылской области прибыл правнук брата Кадирбека Даулеткулова - Ернур Наметкул.
Кадырбек Даулеткулов ушел на фронт в 1941 году. К сожалению, создать семью не успел, детей нет. Все эти годы мы искали его. Выяснилось, что дед был пограничником и погиб на Курской дуге. От имени всей нашей семьи хочу выразить огромную благодарность руководству Министерства обороны, всем поисковикам, за проделанную большую работу. Это особая миссия", - поделился он.
Поисковики также передали родственникам личные вещи красноармейцев: награды, каски, металлические кружки, саперные лопаты, пуговицы.
Перезахоронение останков красноармейцев состоится в регионах, где с воинскими почестями их предадут земле.