20.02.2025, 10:39 49236
Осужден бывший руководитель департамента экологии области Улытау
Ему вынесли приговор за получение взятки
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Жезказган. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Жезказганский городской суд рассмотрел уголовное дело по обвинению бывшего руководителя департамента экологии области Улытау и его заместителя в совершении коррупционных преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
По данным суда, занимая должности руководителя и заместителя департамента экологии области Улытау, обвиняемые получили взятку в размере 5 млн 250 тыс. тенге. Кроме того, глава департамента лично получил еще 2,5 млн тенге.
Сообщается, что директор одного ТОО передал руководителю и заместителю департамента взятку в размере 1 млн 750 тыс. тенге за согласование проектов показателей качества окружающей среды. Директор еще одного ТОО передал им взятку в размере 3,5 млн тенге за согласование проекта сводного тома предельно допустимых выбросов в городе Сатпаеве.
Также глава департамента получил взятку в размере 2,5 млн тенге за выдачу экологического разрешения. В суде отметили, что по данному эпизоду уголовное преследование в отношении взяткодателя прекращено.
Приговором городского суда Жезказгана руководитель и заместитель департамента признаны виновными и приговорены к 6 годам лишения свободы.
Руководители ТОО признаны виновными и осуждены к наказанию в виде штрафа в двадцатикратном размере взятки - 35 млн тенге и 70 млн тенге.
Кроме того, всем осужденным назначено дополнительное наказание в виде пожизненного запрета занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном банке и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора.
Приговор не вступил в законную силу.
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20.02.2025, 20:50 22866
Президент поручил правительству принять ряд мер после трагедии на руднике "Казахмыса"
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с трагедией на руднике корпорации "Казахмыс" в Улытауской области президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на недопустимое положение дел в сфере безопасности труда, сообщает пресс-служба Акорды.
Имеют место случаи грубого нарушения установленных требований, объекты слабо оснащены системами промышленной безопасности. Компании недостаточно инвестируют в проекты, направленные на обеспечение безопасных условий труда. Все это приводит к техногенным авариям, гибели и травмам работников", - говорится в сообщении.
Президент поручил правительству принять следующие меры по обеспечению безопасности граждан, задействованных на опасных производствах:
- провести ревизию объектов на предмет их соответствия нормам промышленной безопасности;
- выработать и внедрить современные системы безопасности на указанных объектах, включая газосигнализационные средства, сейсмодатчики, системы позиционирования и др.;
- обеспечить цифровизацию на объектах в части внедрения автоматизированных систем прогнозирования и оповещения;
- по итогам ревизии предусмотреть увеличение инвестиций в современные системы промышленной безопасности путем корректировки рабочих программ недропользователей;
- ужесточить механизмы надзора и контроля в сфере промышленной безопасности.
Эти поручения главы государства поставлены на особый контроль в администрации президента.
Напомним, 17 февраля в Жанааркинском районе области Улытау на руднике "Жомарт" ТОО "Корпорация "Казахмыс" произошла авария, в результате которой погибли семь работников. Первоначально причиной трагедии назвали обрушение пород, позже вице-премьер Канат Бозумбаев сообщил, что по предварительным данным, на шахте произошел взрыв природного газа.
В департаменте полиции региона сообщили, что по данному факту возбуждено дело по статье 277, часть 3, Уголовного кодекса РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".
20.02.2025, 19:47 23566
Рост цен на комуслуги: в МНЭ посоветовали обращаться за адресной помощь
Арман Касенов прокомментировал подорожание тарифов
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр национальной экономики Арман Касенов на брифинге в сенате прокомментировал подорожание тарифов на коммунальные услуги в Казахстане.
Есть программа, которая заключается в адресной поддержке социально уязвимых слоев населения. В зависимости от региона, если расходы на комуслуги будут превышать 5 либо 10% от доходов семьи, то можно будет обращаться за адресной помощью. Такая программа существует сегодня и будет расширена существенно в будущем согласно нацпроекту по модернизации коммунального и энергетического секторов", - цитирует zakon.kz Касенова.
Он пояснил, что "квартплата зависит не от квадратуры, а от того, сколько потребляет человек".
Лично я плачу гораздо меньше, чем указанная вами сумма. Возможно, я потребляю меньше. Насколько я знаю, в среднем жильцы квартир с той площадью, которую вы обозначили, платят гораздо меньше, чем 50-60 тысяч", - цитирует tengrinews.kz вице-министра.
Ранее сообщалось, что годовая инфляция в Республике Казахстан составила в годовом исчислении 8,9%. Тарифы на холодную воду за год повысились на 43,2%, водоотведение - на 26,1%, центральное отопление - на 23,1%, горячую воду - по 21,3%, электроэнергию - на 18,9%, вывоз мусора - на 10,3%.
20.02.2025, 14:09 36696
Глава государства внес поправки в протокольное старшинство должностных лиц
Указ введен в действие с 6 января 2025 года
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев внес изменения в указ "Об утверждении государственного протокола Республики Казахстан", передает корреспондент агентства.
Президент утвердил дополнения в протокольное старшинство должностных лиц Республики Казахстан при проведении внутригосударственных мероприятий:
- Президент
- Премьер-министр
- Председатель сената парламента
- Председатель мажилиса парламента
- Государственный советник
- Руководитель аппарата президенты
- Экс-президенты
- Председатель Конституционного суда
- Председатель Верховного суда
- Председатель Нацбанка
10-1. Первый вице-премьер
10-2. Первый замруководителя АП
- Секретарь СБ
- Генпрокурор
- Председатель КНБ
- Председатель Центральной избирательной комиссии
- Управляющий делами президента
15-1.Председатель правления ФНБ "Самрук-Казына"
15-2. Председатель Высшей аудиторской палаты
- Вице-премьеры (по дате назначения)
- Помощники президента (по дате назначения)
- Начальник канцелярии президента
- Председатель Высшего судебного совета
- Зам. председателя Сената
- Зам. председателя Мажилиса
- Министр внутренних дел
- Министр обороны
- Министр иностранных дел
- Начальник Службы государственной охраны
- Председатели агентств, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту (по дате назначения)
- Руководитель Аппарата правительства
- Министры (по дате назначения)
- Советники президента
- Акимы областей, городов республиканского значения и столицы (по дате назначения)
- Специальные представители президента
- Руководитель представительства президента в парламенте
- Заместители секретаря СБ
- Начальник Службы протокола президента
- Пресс-секретарь президента
- Заместитель председателя Конституционного суда
- Депутаты парламента (в алфавитном порядке фамилий на государственном языке)
- Председатель правления НУХ "Байтерек"
- Уполномоченный по правам человека
- Кавалеры ордена "Алтын Қыран" и лица, удостоенные званий "Халық қаһарманы" и "Қазақстанның Еңбек Epi"
- Руководители структурных подразделений АП (по дате назначения)
- Судьи Конституционного суда (по дате назначения)
- Судьи Верховного суда (по дате назначения)
- Чрезвычайные и полномочные послы (по дате назначения)
- Уполномоченный по правам ребенка, уполномоченный по правам социально уязвимых категорий населения и уполномоченный по защите прав предпринимателей
- Руководитель судебной администрации
- Руководители национальных компаний
- Иные политические и административные государственные служащие
- Руководители казахстанских политических партий и иных общественных объединений
20.02.2025, 11:35 44271
В Алматы учебные корпуса и стадион КазНПУ имени Абая незаконно реализовали частникам
Фото: kaznpu.kz
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Алматы. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы учебные корпуса и стадион Казахского Национального педагогического университета имени Абая незаконно реализовали частным лицам, сообщает прокуратура мегаполиса.
Несмотря на нехватку учебной и жилой площади, бывшее руководство университета незаконно без проведения торгов и оценки реализовало частным лицам два учебных корпуса общей площадью более 1500 квадратных метров", - проинформировали в пресс-службе.
При этом отмечается, что одно из зданий в последующем несколько лет сдавалось в аренду самому университету, а в другом было организовано увеселительное заведение.
Под видом совместного развития спорта третьим лицам на 10 лет передан спортивный стадион площадью свыше 5 гектаров, расположенный в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. На протяжении 5 лет футбольное поле использовалось в коммерческих целях, а 16 тысяч студентов не имели возможности полноценно заниматься физкультурой и проводить спортивные мероприятия. По актам надзора прокуратуры Медеуского района вступившими в законную силу решениями суда объекты имущества возвращены национальному университету", - добавили в прокуратуре.
Ранее имущество и земли завода тяжелого машиностроения вернули в госсобственность в Алматы.
20.02.2025, 11:06 47891
Проект Соглашения о мерах доверия в области военной деятельности на Каспийском море обсудили в Астане
Он направлен на реализацию принципов, заложенных в Конвенции о правовом статусе Каспийского моря
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Национальном военно-патриотическом центре Вооруженных сил под руководством Министерства обороны Казахстана состоялся четвертый раунд переговоров с участием представителей прикаспийских государств, сообщили в Минобороны РК.
В ходе встречи стороны обсудили проект Соглашения о мерах доверия в области военной деятельности на Каспийском море.
Документ разработан казахстанской стороной во исполнение договоренностей глав прикаспийских государств по итогам Пятого каспийского саммита, состоявшегося 12 августа 2018 года в Актау Мангистауской области.
Проект Соглашения направлен на реализацию принципов, заложенных в Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.
20.02.2025, 11:01 46451
Посвященная юбилею Победы выездная выставка военного музея проходит в Астане
Фото: МО РК
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане продолжает работу выездная выставка "Казахстан в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.", сообщает Министерство обороны РК.
Мероприятия организует Военно-исторический музей Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК (НВПЦ). В них участвуют сотрудники музея, представители департамента по делам обороны, поискового отряда "Мемориальная зона" и ветеранских организаций", - рассказали в ведомстве.
С начала января сотрудники учреждения посетили с передвижной экспозицией Binom School имени Кадыра Мырза Али, Зерде, школы-гимназии № 30, № 2, № 51 имени М. Шокая, средние школы № 105 и № 20.
На выставке представлены личные вещи Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы, дважды Героя Советского Союза Талгата Бигельдинова, первого министра обороны Героя Советского Союза Халық қаһарманы генерала армии Сагадата Нурмагамбетова, Халық қаһарманы Тлеугали Абдибекова и Хиуаз Доспановой, архивные документы, уникальные фотографии, осколки снарядов и солдатские медальоны, найденные в местах сражений", - сообщает Минобороны.
Выставка призвана пробудить у школьников интерес к истории, рассказать о воинах-казахстанцах, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, и вызвать уважение к их подвигу.
Коллектив Военно-исторического музея также представит свою экспозицию в высших учебных заведениях столицы. Работа передвижной выставки продлится до мая текущего года.
20.02.2025, 10:52 47201
Казахстан и Турция будут сотрудничать в области фитосанитарии
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сенат парламента ратифицировал соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в области карантина и защиты растений, передает корреспондент агентства.
Соглашение подписано в целях обеспечения фитосанитарной безопасности и предотвращения ввоза и распространения на территории двух государств карантинных вредных организмов.
Подчеркивается, что действия соглашения распространяются на все подкарантинные материалы, включая любое растение, растительный продукт, место складирования, упаковку, транспортировку, контейнер, почву и любой другой организм, объект или материал, способные служить укрытием для вредителей или облегчить их распространение, с точки зрения фитосанитарных мер, особенно в случаях международных перевозок.
Согласно документу, устанавливаются обязательства по обмену нормативными правовыми актами, национальным перечнем карантинных вредных организмов и другими положениями, касающимися карантина и защиты растений; информированию о фитосанитарной ситуации и случаях выявления и распространения карантинных вредных организмов, а также способах борьбы и контроля над ними; развитию научного сотрудничества между научно-исследовательскими институтами и организациями в области карантина и защиты растений.
Кроме того, соглашение устанавливает требования в отношении ввозимых грузов, фитосанитарной сертификации и транзита грузов.
20.02.2025, 10:24 39001
Нарушения в сфере земельных отношений выявил Антикор в Костанайской области
Установлены предоставленные государством пастбища, которые фактически не использовались по целевому назначению
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Костанай. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой по Костанайской области в ходе мониторинга коррупционных рисков в сфере земельных отношений выявлены факты нецелевого использования земельных участков сельскохозяйственного назначения, сообщили в пресс-службе Антикора.
В городе Аркалыке установлены землепользователи, которыми предоставленные государством в долгосрочную аренду земельные участки - пастбища площадью 5000 га и 1200 га фактически не использовались по целевому назначению в связи с отсутствием сельскохозяйственных животных, что подтверждается сведениями уполномоченных органов в области ветеринарии", - проинформировали в Антикоре.
В соответствии с законодательством при установлении подобных фактов земельные участки подлежат принудительному изъятию.
По результатам проверки вышеуказанные земельные участки землепользователями возвращены государству на добровольной основе", - отметили в ведомстве.
Всего в 2024 году по материалам проверок, инициированных департаментом, в специальный государственный земельный фонд возвращены неиспользуемые земельные участки общей площадью свыше 22 тыс. га на территории Аркалыка, Карасуского, Аулиекольского, Амангельдинского, Житикаринского, Костанайского, Карабалыкского районов и района Б.Майлина.
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