Осужден бывший руководитель департамента экологии области Улытау

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Жезказган. 20 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Жезказганский городской суд рассмотрел уголовное дело по обвинению бывшего руководителя департамента экологии области Улытау и его заместителя в совершении коррупционных преступлений. Об этом - Жезказганский городской суд рассмотрел уголовное дело по обвинению бывшего руководителя департамента экологии области Улытау и его заместителя в совершении коррупционных преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе суда.





По данным суда, занимая должности руководителя и заместителя департамента экологии области Улытау, обвиняемые получили взятку в размере 5 млн 250 тыс. тенге. Кроме того, глава департамента лично получил еще 2,5 млн тенге.





Сообщается, что директор одного ТОО передал руководителю и заместителю департамента взятку в размере 1 млн 750 тыс. тенге за согласование проектов показателей качества окружающей среды. Директор еще одного ТОО передал им взятку в размере 3,5 млн тенге за согласование проекта сводного тома предельно допустимых выбросов в городе Сатпаеве.





Также глава департамента получил взятку в размере 2,5 млн тенге за выдачу экологического разрешения. В суде отметили, что по данному эпизоду уголовное преследование в отношении взяткодателя прекращено.





Приговором городского суда Жезказгана руководитель и заместитель департамента признаны виновными и приговорены к 6 годам лишения свободы.





Руководители ТОО признаны виновными и осуждены к наказанию в виде штрафа в двадцатикратном размере взятки - 35 млн тенге и 70 млн тенге.





Кроме того, всем осужденным назначено дополнительное наказание в виде пожизненного запрета занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном банке и его ведомствах, уполномоченном органе по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора.





Приговор не вступил в законную силу.