Освобожден от должности вице-министр образования и науки РК

Фото пресс-службы главы правительства РК

НУР-СУЛТАН. 4 МАЯ - Постановлением правительства Мирас Дауленов освобожден от должности вице-министра образования и науки РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра РК, Мирас Дауленов освобожден от должности согласно поданному заявлению.

Мирас Дауленов родился в 1983 году в Усть-Каменогорске. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет имени Сарсена Аманжолова, Вроцлавский университет.

Трудовую деятельность начал в 2003 году юристом в частной юридической фирме.

С 2004 по 2005 годы - помощник адвоката Восточно-Казахстанской коллегии адвокатов.

С 2006 по 2007 годы - работал юристом в коммерческих структурах.

С 2012 по 2015 годы - заведующий кафедрой; исполняющий обязанности доцента международного права и международных отношений; директор Научно-исследовательского центра международного права АО "Казахский Гуманитарно-юридический Университет".

С 2015 по 2019 годы - заместитель председателя правления - директор Академии фундаментальных и прикладных исследований имени Салыка Зиманова (проректор по научной работе) КАЗГЮУ.

С 2018 по 2019 годы - провост, директор Академии правовых и экономических исследований имени Салыка Зиманова КАЗГЮУ.

С декабря 2019 года по настоящее время занимал должность вице-министра образования и науки РК.

Ранее постановлением правительства РК Серик Егизбаев назначен на должность вице-министра информации и общественного развития РК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства