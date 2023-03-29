Освобожден от должности завотделом социально-экономического мониторинга администрации президента

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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство внесло - Правительство внесло изменения в список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Казахстане.





Так, в список наркотических средств добавили препараты изотонитазен, кротонилфентанил, циклопропилфентанил, акрилоилфентанил (акрилфентанил), фуранилфентанил, тетрагидрофуранилфентанил, U-47700, МТ-45, AH-7921.





Еще 3 препарата добавлены в раздел "Психотропные вещества": этизолам, трамадол, кетамин.





В постановлении также говорится, что любое растение рода сannabis с корнем или без корня, содержащее тетрагидроканнабинол (за исключением семян, если они не сопровождаются самим растением или другими частями растения), в высушенном или невысушенном виде, является наркотическим средством.





Также внесены изменения в список прекурсоров (химических и растительных веществ, часто используемых при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ).





Напомним, в Казахстане регулярно ликвидируют подпольные нарколаборатории, в которых изготавливают синтетические наркотики.





Так, в конце прошлого года в Казахстане ликвидирована транснациональная преступная группа, занимавшаяся производством наркотиков. ОПГ планировала открыть 8 нарколабораторий в Казахстане. У них изъято 72 тонны прекурсоров для производства наркотиков.





До этого очередную нарколабораторию полицейские выявили на территории села Болек в Енбекшиказахском районе Алматинской области.





Всего, по данным МВД, с начала года из оборота изъято 755 кг наркотиков, из них 105 килограммов "синтетики".