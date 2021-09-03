Освобождение захваченного террористами судна и буровой установки отработали спецслужбы СНГ в Актау

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АКТАУ. 2 СЕНТЯБРЯ - В Актау провели силовую фазу учений "Каспий-Антитеррор-2021", передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Проведены оперативно-боевые мероприятия по освобождению заложников и нейтрализации условных террористов на объектах "Буровая установка" и "Корабль Каnysh Satpayev" в акватории морского порта "Актау". Подразделения МЧС РК продемонстрировали действия по ликвидации последствий террористического акта. По замыслу учения, "террористы" осуществляют нападение и вооруженный захват буровой установки международной совместной операционной компании и пассажирского судна с очередной сменой нефтяников на борту", - сообщает пресс-служба КНБ РК.

Для проведения контртеррористической операции были привлечены спецподразделения ССН "А" и ПС КНБ, "Беркут" Национальная гвардия, "Сункар" МВД, силы специальных операций МО Республики Казахстан и ЦСН ФСБ России.

Руководители КНБ Казахстана и Антитеррористического центра государств-участников СНГ положительно оценили работу всех подразделений. Цели учения достигнуты".

Учения проходили в рамках сбора руководителей антитеррористических подразделений органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ.

Учения являются важной составляющей системы практического взаимодействия стран Содружества. Их основная цель - повышение готовности органов безопасности, специальных служб и других силовых структур государств-участников СНГ совместно противодействовать террористическим вызовам и угрозам", - говорится в сообщении КНБ.

Начиная с 2001 года, под эгидой АТЦ СНГ организовано 16 учений, тематика каждого из которых была сформирована с учетом состояния, динамики и тенденций распространения террористических угроз в государствах Содружества и других регионах мира. На территории Казахстана учения проходят в четвертый раз ("Каспий-Антитеррор-2005", "Байконур-Антитеррор-2007", "Жетысу-Антитеррор-2014", "Каспий-Антитеррор-2021").

В сборе принимают участие делегации органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызской Республики, Молдовы, России, Таджикистана и Узбекистана.

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