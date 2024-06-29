Отказать Масимову в помиловании рекомендовали президенту
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Астана. 28 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Члены комиссии по помилованию рекомендовали президенту отказать Кариму Масимову в его просьбе о помиловании, сообщил на своей странице в Facebook председатель комиссии Марат Башимов.
Он напомнил, что задачей комиссии является предварительное рассмотрение материалов о помиловании.
После подачи обращения, которое регистрируется, отправляются запросы в КУИС МВД, ГП и Верховный суд. После получения информации, оно тщательно обсуждается на комиссии", - пояснил Башимов.
В состав комиссии входят представители неправительственных организаций, ученые, представители различных органов, уполномоченный по правам человека в РК, помощник президента по правовым вопросам, заместитель генпрокурора и председатель КУИС МВД РК.
Что касается окончательного решения о помиловании, его принимает президент.
Это только его исключительное конституционное право. То есть каждый гражданин может обратиться к главе государства с ходатайством о помиловании", - напомнил Башимов.
Материалы о помиловании Масимова были предварительно рассмотрены на последнем заседании комиссии.
Путем сокращения срока на два года рассмотрены некоторые положительные рекомендации. На вопросы журналистов о рассмотрении вопросов о помиловании К. Масимова, комиссией рекомендовано ему отказать", - написал Башимов.
Напомним, приговор по делу экс-главы КНБ Карима Масимова и его заместителей был вынесен 24 апреля 2023 года. Подсудимых обвиняли в государственной измене, насильственном захвате власти в РК и превышении власти и должностных полномочий. Масимов получил наказание в виде 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Его заместители получили от 3 до 16 лет лишения свободы. Все осужденные были лишены званий генералов и государственных наград. Также в доход государства взыскано свыше 10 млрд тенге и 24 млн долларов.
В мае прошлого года Масимов подал апелляцию на приговор суда. Также апелляционные жалобы подали бывшие заместители Масимова. 16 июня апелляционной инстанцией по уголовным делам суда Астаны пересмотрено уголовное дело под грифом "совершенно секретно" по жалобам Масимова К., Садыкулова А., Ергожина Д., Осипова М. и их защитников. Апелляционная инстанция изменила приговор суда первой инстанции в отношении Масимова в части вида учреждения для отбывания наказания с учреждения максимальной на среднюю безопасность.
В июле Масимов и его заместители попали в список лиц, связанных с финансированием терроризма. Осенью стало известно, что Карим Масимов доставлен в СИЗО в рамках следствия по делу о коррупции и отмывании денег.
Его брата - бывшего начальника департамента полиции Павлодарской области Нурлана Масимова приговорили к 10 годам лишения свободы. Экс-полицейский обвинялся в получении взятки в крупном размере, присвоении или растрате вверенного чужого имущества в особо крупном размере, также он обвинялся в умышленном незаконном пересечении госграницы.
В середине июня Карим Масимов подал ходатайство о помиловании.