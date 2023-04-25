Суд вынес приговор по делу Карима Масимова

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Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны оглашен приговор по уголовному делу в отношении Масимова К. (экс-председателя КНБ РК), Садыкулова А., Ергожина Д., Осипова М. (экс-заместителей председателя КНБ РК) в их присутствии. Дело судом рассмотрено под грифом "совершенно секретно", - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны оглашен приговор по уголовному делу в отношении Масимова К. (экс-председателя КНБ РК), Садыкулова А., Ергожина Д., Осипова М. (экс-заместителей председателя КНБ РК) в их присутствии. Дело судом рассмотрено под грифом "совершенно секретно", сообщает пресс-служба суда.





Масимов К. и Садыкулов А. обвинялись в государственной измене (часть 1 статьи 175 УК), насильственном захвате власти в РК (часть 3 статьи 179 УК) и превышении власти и должностных полномочий (пункт 3 части 4 статьи 362 УК). Ергожин Д. - в насильственном захвате власти в РК (часть 3 статьи 179 УК) и превышении власти и должностных полномочий (пункт 3 части 4 статьи 362 УК). Осипов М. - в превышении власти и должностных полномочий (часть 3 статьи 362 УК).





Масимов К. признан виновным по части 1 статьи 175, части 3 статьи 179, пункту 3 части 4 статьи 362 УК, путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание - 18 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.





Садыкулов А. признан виновным по части 1 статьи 175, части 3 статьи 179, пункту 3 части 4 статьи 362 УК, путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание - 16 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.





Ергожин Д. признан виновным по части 3 статьи 179, пункту 3 части 4 статьи 362 УК, путем частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание - 15 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.





Осипов М. признан виновным по части 3 статьи 362 УК, и ему назначено наказание - 3 года лишения свободы, с лишением права занимать должности на госслужбе.





Масимов К., Садыкулов А., Ергожин Д. и Осипов М. лишены званий генералов и государственных наград.





В доход государства взыскано свыше 10 млрд тенге и 24 млн долларов.





Приговор не вступил в законную силу.





Напомним, Комитет национальной безопасности 6 января 2022 года начал досудебное расследование по факту государственной измены. По подозрению в совершении данного преступления были задержаны бывший председатель КНБ Карим Масимов, экс-заместитель председателя КНБ - начальник службы специального назначения "А" А. Садыкулов и заместитель председателя КНБ Д. Ергожин. В ходе следствия в действиях Масимова были установлены многочисленные признаки коррупционных деяний. Позже по подозрению в превышении должностных полномочий задержан бывший заместитель председателя КНБ Марат Осипов. В начале ноября 2022 года Генеральной прокуратурой РК уголовное дело в отношении Масимова и других подозреваемых для рассмотрения было направлено в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны. Уголовное дело будет рассматриваться под грифом "совершенно секретно".



