Отказаться от проведения имиджевых и других крупных мероприятий на время паводков поручил Токаев

Расходы на проведение Всемирных игр кочевников также будут существенно сокращены

Фото: Акорда

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Петропавловск. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству, центральным и местным исполнительным органам отказаться от проведения имиджевых и других крупных мероприятий на время паводков, сообщает - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству, центральным и местным исполнительным органам отказаться от проведения имиджевых и других крупных мероприятий на время паводков, сообщает Акорда





Об этом глава государства заявил на встрече с жителями Северо-Казахстанской области.





Акорда





Я отменил крупный международный форум, чтобы сэкономить средства. Мы сократим расходы Всемирных игр кочевников. Отменить такое мероприятие уже невозможно, но бюджет будет значительно сокращен. Кроме того, будет сокращен бюджет проведения и участия нашей страны во Всемирной выставке в Токио", - заявил президент.





Он отметил, что все госорганы должны извлечь уроки из последствий паводков.





У нас не хватает системы раннего предупреждения подобного рода бедствий и соответствующих специалистов. Сейчас буквально на ходу принято решение о подготовке гидротехников", - подчеркнул Токаев.





Токае также пообещал оказать жителям всестороннюю помощь.





На сегодняшний день единовременная выплата осуществляется всем пострадавшим от паводков. После оценки комиссии местному населению будет выплачена компенсация за ущерб имущества. Для жителей, чьи дома не подлежат восстановлению, будет построено новое жилье и подведена вся необходимая инфраструктура. Кроме того, пострадавшим предоставят отсрочки по кредитам и займам.





Акорда





Мы сейчас переживаем тяжелое время. Это общенациональное бедствие. С другой стороны, положительные признаки уже налицо. Вода постепенно уходит. Думаю, что ближайшие 10 дней будут самыми критическими, но уже сейчас мы принимаем меры по реконструкции всей страны и ликвидации последствий этого бедствия. Как я уже говорил, правительство не оставит никого из граждан без соответствующей заботы. Мы компенсируем все расходы, которые вы понесли в ходе этого затопления. Каждый гражданин, каждая семья будут обеспечены заботой со стороны государства. Это для меня сейчас приоритетная задача", - заявил президент.





Акорда





Дополнено 16.04.2024, 14.50





После встречи с населением глава государства осмотрел Петропавловский гидроузел.





Построенный в 1973 году объект служит для регулирования стока реки Есиль путем обеспечения заданного режима наполнения и пуска Сергеевского и Петропавловского водохранилищ", - пояснили в пресс-службе президента.





Как сообщил аким региона Гауез Нурмухамбетов, особенностью половодья текущего года стало формирование ледяных заторов, которые вызвали резкое повышение уровня воды. Это привело к разрушению инфраструктуры и подтоплению населенных пунктов, находящихся в пойме реки Есиль.





Также Токаев был проинформирован о подвижном пункте управления с задачей отслеживания обстановки в режиме реального времени. Для этого задействованы разведывательный БПЛА, способный с периодичностью 2,5 часа выдавать информацию на карте местности в 2D-формате, а также дрон со встроенной тепловизионной камерой, который позволяет осуществлять круглосуточный облет и мониторинг изменений паводковой ситуации.





Директор РГП ПХВ "Казводхоз" по Северо-Казахстанской области Шугаип Ибатуллин сообщил президенту о том, что Сергеевское водохранилище в 2022 году прошло многофакторную проверку, его техническое состояние признано удовлетворительным. На сегодняшний день оба водохранилища в регионе работают согласно штатному расписанию.





Дополнено 16.04.2024, 15.50





В завершение рабочей поездки в СКО Касым-Жомарт Токаев встретился со спасателями, волонтерами и бизнесменами, оказывающими помощь пострадавшим от наводнения. Президент отметил высокую сплоченность жителей региона во время чрезвычайной ситуации и выразил благодарность всем гражданам, вовлеченным в борьбу с природной стихией.





Напомним, в настоящее время в СКО затопило более двух тысяч жилых домов. Эвакуировано 10 345 человек.



