Открытие прямого рейса из Казахстана в США возможно в конце 2020 года

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Астана. 21 февраля. Kazakhstan Today - Первый заместитель премьер-министра РК Аскар Мамин поручил активнее работать над запуском авиарейсов из Казахстана в США, передает Kazakhstan Today.

На состоявшемся сегодня расширенном заседании коллегии Министерства индустрии и инфраструктурного развития Мамин поинтересовался у первого вице-министра Романа Скляра о конкретных сроках открытия прямого рейса в Японию и США.

Глава государства на заседании правительства 30 января поставил задачу. Вопросы субсидирования маршрутов будут решаться", - подчеркнул заместитель премьер-министра.

Скляр пояснил, что институциональной поддержкой является внесение изменений и дополнений в закон о транспорте, который 13 марта будет заслушан во втором чтении в мажилисе. Сейчас, по его словам, готовится пакет документов именно для субсидирования международных рейсов.

Существует правовая база между Казахстаном и Японией, которая позволяет открыть рейсы между странами с частотой до 14 рейсов в неделю. В этом году будут проработаны вопросы оказания государственной поддержки отечественным компаниям для открытия таких рейсов в Японию и США. Во втором полугодии текущего года мы планируем запустить рейс в Японию. Что касается США, то здесь "Эйр Астана" должна пройти аудит авиационных властей США на соответствие критериям безопасности. Он, к сожалению, занимает длительное время - порядка двух лет. Поэтому возможно привлечение на первом этапе иностранных, то есть американских авиакомпаний", - отметил первый вице-министр.

В свою очередь, президент авиакомпании "Эйр Астана" Питер Фостер отметил, что открытие прямого рейса в США из Казахстана, возможно, состоится в конце 2020 года.

Процесс получения одобрения со стороны Департамента гражданской авиации США намного проще, но в части безопасности, аудита процесс займёт определенное время. Новый процесс переговоров уже начат. Что касается выполнения рейсов в Нью-Йорк, на данный момент рассматривается выполнение этих рейсов через промежуточный пункт, что также потребует подписания дополнительного соглашения о коммерческих перевозках. Если всё будет по плану, то на следующий год предварительно планируем начать полет "Эйр Астаной", - цитирует Фостера пресс-служба Комитета гражданской авиации МИИР РК.

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