Отмена утильсбора в Казахстане: Минпром отказал в удовлетворении петиции

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Астана. 19 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан отказало в удовлетворении петиции об отмене утилизационного сбора в стране, - Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан отказало в удовлетворении петиции об отмене утилизационного сбора в стране, сообщает пресс-служба ведомства.





При рассмотрении петиции были соблюдены все требования законодательства. По итогам общественных слушаний было принято решение отказать в удовлетворении петиции", - заявил министр промышленности Казахстана Канат Шарлапаев.





Ранее в Казахстане появилась петиция "Народ РК против утильсбора и первичной регистрации". Она собрала свыше 50 тысяч подписей. Авторы петиции требуют снизить ставки утильсбора на легковые автомобили (категория М1) до 100 тысяч тенге и на остальные категории автотранспорта до 0 тенге, полностью отменить утильсбор на сельхозтехнику и снизить ставки за первичную регистрацию автотранспорта до 0,25 МРП.





О петиции против утильсбора высказался спикер сената Маулен Ашимбаев. По его мнению, общественность недостаточно информирована в вопросе, на что используются собранные от утильсбора деньги.





На днях директор департамента интеграции и международного сотрудничества Министерства промышленности и строительства Казахстана Адилбек Бектибаев озвучил предварительный проект решения по петиции об отмене утилизационного сбора.





Тем временем в Казахстане набрала голоса еще одна петиция - об отмене единого часового пояса.





Казахстанцы жалуются, что из-за перевода часов на час назад теперь светает очень рано, в 4 утра светло и поют птицы, сна в таких условиях уже нет. Весной и летом теперь по утрам раньше наступает жара, это особенно ощутимо в южных регионах. Кроме того, стало очень рано темнеть, вечером после работы и школы в темноте не выйти на прогулки. Также родители школьников недовольны тем, что детям приходится возвращаться со школы в темноте после уроков второй смены.





Помимо этого, увеличение продолжительности темного времени суток вынуждает население включать освещение раньше, что приводит к росту потребления электроэнергии и, соответственно, к дополнительным расходам. Счета оплаты за электроэнергию значительно выросли.