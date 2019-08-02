Отменить земельный налог для владельцев квартир в многоквартирных домах предлагают в МНЭ

Нур-Султан. 1 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане предлагают отменить земельный налог для собственников многоквартирных домов и объединить налоги на имущество и землю с физических лиц в единый налог, передает Kazakhstan Today.

Нововведение предложено в рамках разрабатываемого Министерством национальной экономики законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения", сообщила пресс-служба ведомства.

Как отмечают авторы документа, основная цель нововведения - упрощение уплаты налога на имущество и земельного налога физическими лицами. Разработчики предлагают объединить налоги на имущество и землю с физических лиц без изменения элементов налогообложения - объекта обложения, налоговой базы, ставки, порядка исчисления и уплаты.

Два налога будут уплачиваться единым платежом. Ставки остаются на прежнем уровне, ничего не подорожает, просто будет удобнее платить налог. Сегодня это два разных налога, разная методика начисления, две квитанции и это создает неудобство налогоплательщикам. А для собственников многоквартирных жилых домов земельный налог хотят и вовсе отменить в связи с тем, что на сбор этого незначительного по своему размеру налога нужны большие затраты на администрирование в связи с большим количеством объектов и сложностью расчетов", - добавили в пресс-службе.

В настоящее время документ проходит процедуру согласования в государственных органах. Внесение в парламент планируется осенью текущего года.

Текст документа размещен на официальном сайте Министерства и на открытом портале нормативных правовых актов. Запланированный срок введения в действие норм - с 2020 года.

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