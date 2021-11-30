Оценку эффективности управления лесным хозяйством проведут в Казахстане

Фото: Акорда

ЖЕНЕВА. 29 НОЯБРЯ - Президент РК принял участие в заседании Инвестиционного круглого стола. В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что круглый стол имеет ключевое значение для развития торгово-экономических отношений между Казахстаном и Швейцарией, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Глава государства подчеркнул, что Швейцария уже долгие годы выступает одним из основных стратегических и инвестиционных партнеров Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.

Инвестиции швейцарского капитала в экономику нашей страны за последние 15 лет достигли 26 миллиардов швейцарских франков. В свою очередь казахстанские инвестиции в Швейцарию достигли 775,2 миллиона швейцарских франков. Более 200 швейцарских компаний успешно инвестируют и работают в Казахстане, в их числе такие глобальные гиганты, как Glencore, Sika, Swiss Grow, Stadler и другие. Для нас это позитивный знак высокого доверия к Казахстану и инвестиционному подходу, над продвижением которого мы упорно трудились. В июне этого года я провел специальную встречу со швейцарскими компаниями, которые работают на нашем рынке. Наша приверженность сотрудничеству с вами является твердой и незыблемой", - заявил президент.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан является крупнейшей и одной из самых быстрорастущих экономик в Центральной Азии. За 30 лет Независимости привлечено свыше 370 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Ведется торговля со 180 странами мира.

Наша экономика окрепла, стала более конкурентоспособной и привлекательной. Сегодня мы уверенно держим курс на чистую, инновационную и диверсифицированную модель экономики. Для этого нами предпринимаются конкретные шаги, в рамках которых комплексная поддержка инвесторов определена одним из национальных приоритетов. Нами внедрен принцип индивидуальной поддержки и сопровождения каждого инвестора "под ключ". Для важнейших инвестиционных проектов государство гарантирует правовую и финансовую стабильность до 25 лет", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент указал, что лично возглавляет Совет иностранных инвесторов, а инвестиционный омбудсмен работает под руководством премьер-министра.

В Казахстане действует единственный в Центральной Азии Международный финансовый центр "Астана" с независимым судом, который функционирует на базе английского права. В структуре МФЦА также создан Международный арбитражный центр, обеспечивающий оперативную альтернативу судебному разбирательству. Участники Центра, предоставляющие финансовые услуги, освобождены от корпоративного подоходного налога и НДС до 2066 года. Упрощены требования к иностранной валюте, визам и рабочей силе. На нашу биржевую площадку вышло более 1000 компаний из 59 стран мира", - отметил глава государства.

Президент Казахстана рассказал швейцарским инвесторам, что в стране создано 37 специальных экономических и индустриальных зон в приоритетных отраслях экономики.

За последние годы Казахстан создал сильную транспортно-логистическую базу и обеспечил интеграцию страны в глобальные транспортные коридоры. Через территорию нашей страны проходят десятки международных транспортных маршрутов, связывающих Китай, Центральную Азию, страны СНГ, Персидского залива и Европы.

За тридцать лет мы убедились, что отношения между странами можно считать успешными, если будет налажен конструктивный диалог с участием бизнеса. Правительство может и должно обеспечивать основы для такого взаимодействия и сотрудничества. Это достигается с помощью дипломатических и политических средств, инструментов регулирования, стимулов, реализации принципа верховенства права и практической поддержки. Бизнес может и должен сделать все остальное!" - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Выслушав выступления швейцарских бизнесменов, глава государства поблагодарил их за вклад в развитие экономики Казахстана и выразил надежду на плодотворное взаимовыгодное сотрудничество деловых кругов двух стран.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев сообщил, что компания Stadler определена стратегическим партнером национальной железнодорожной компании "КТЖ". По мнению президента, это решение послужит дополнительным импульсом к практическому взаимодействию Казахстана и Швейцарии.

Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на открытии Специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения ВОЗ в Женеве.