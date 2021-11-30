Оценку эффективности управления лесным хозяйством проведут в Казахстане

В настоящее время в связи с созданием на базе государственных учреждений лесного хозяйства особо охраняемых природных территорий (девять лесхозов) и созданием новых лесхозов (пять лесхозов) в ведении акиматов областей находится 120 лесхозов, за которыми закреплена площадь 22,6 млн гектаров, или 74,7 % от общей площади государственного лесного фонда", - рассказал Скляр, отвечая на депутатский запрос.
При этом он отметил: проведенный программой развития ООН и глобальным экологическим фондом в 2021 году анализ целевого сценария управления лесами показывает, что за указанный период государственные учреждения лесного хозяйства, переданные в ведение акиматов областей, не получили должного развития.
В этой связи уполномоченным государственным органом будет проведена оценка эффективности действующего управления лесным хозяйством, планирования, распределения бюджетных средств", - проинформировал вице-премьер.
Он также сообщил, что в настоящее время рассматривается вопрос по включению в реестр должностей гражданских служащих работников лесного хозяйства и животного мира. Кроме того, разработаны правила по установлению доплат и надбавок работникам в сфере лесного, рыбного и охотничьего хозяйства.
Доплаты и надбавки, указанные в проекте приказа, будут устанавливаться для гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий в сфере лесного, рыбного и охотничьего хозяйства в размере, определенном постановлением правительства, за счет и в пределах средств утвержденного фонда оплаты труда организации на соответствующий финансовый год. Условиями установления надбавок к должностному окладу будут являться количественно-измеримые показатели, которые будут варьироваться от 30% до 50% от базового должностного оклада", - проинформировал он.
Кроме того, в целях расширения международного сотрудничества для трансферта технологий и привлечения грантов на развитие лесного сектора уполномоченным государственным органом подписан меморандум с Азиатской организацией по сотрудничеству в лесном секторе AFoCO, где также предусматривается открытие в Республике Казахстан современного регионального образовательного центра для работников лесного хозяйства.
В части сокращения земель лесного фонда сообщаем, что в соответствии с действующим законодательством перевод земель государственного лесного фонда в земли других категорий осуществляется при создании и расширении особо охраняемых природных территорий, при выполнении международных обязательств, при отсутствии альтернативных вариантов разработки полезных ископаемых и размещения автомобильных и железных дорог международного и республиканского значения, линий электропередачи, линий связи и магистральных трубопроводов, при изменении границ (черты) населенных пунктов. При этом недропользователи при использовании участков государственного лесного фонда для добычи урана методом подземного скважинного выщелачивания обязаны в течение первых трех лет разработки недр произвести компенсационные посадки лесных насаждений в двойном размере от используемого участка и обеспечить их содержание до перевода в покрытую лесом площадь", - добавил Скляр.