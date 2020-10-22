Ответсекретари Минздрава и МЦРИАП освобождены от должностей

Нур-Султан. 21 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение об освобождении от должностей ответственных секретарей Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Министерства здравоохранения, передает Kazakhstan Today.

Распоряжениями главы государства Ануар Ахметжанов освобожден от должности ответственного секретаря Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, Асем Нусупова - от должности ответственного секретаря Министерства здравоохранения Республики Казахстан, сообщили в пресс-службе Акорды.

Напомним, ранее глава государства поручил упразднить институт ответственных секретарей при министерствах.

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