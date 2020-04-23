Ответственность руководства за подчиненных-коррупционеров усилили в Алматинской области

Талдыкорган. 22 апреля. Kazakhstan Today - В Алматинской области усилили ответственность руководства за подчиненных-коррупционеров, передает Kazakhstan Today.

Накануне, в акимате Алматинской области состоялось совещание областного штаба по чрезвычайным ситуациям, на тему "Усиление ответственности руководителей за коррупцию среди подчиненных".

В ходе мероприятия было обсуждено усиление мер в рамках закона, принятого и подписанного президентом Касым-Жомартом Токаевым "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы и противодействия коррупции".

Стало известно, что впервые в истории независимого Казахстана на законодательном уровне закреплена ответственность руководителей за своих подчиненных. Данная норма включена в закон по поручению президента РК.

Теперь политические государственные служащие, а это министры и их заместители, акимы и заместители акимов областей, городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, акимы районов обязаны подавать в отставку в случае совершения их непосредственными подчиненными коррупционного преступления.

По словам руководителя департамента агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Алматинской области Ернара Макажанова, согласно новой редакции закона, первый руководитель обязан подать в отставку в течение 10 календарных дней после вступления в силу обвинительного приговора суда или прекращения уголовного дела по нереабилитирующим основаниям в отношении его непосредственного подчиненного.

Под непосредственными подчиненными понимается следующее:

- для руководителя центрального государственного органа, то есть министра, это его заместители, ответственный секретарь либо руководитель аппарата, руководители областных подразделений;

- заместитель руководителя центрального государственного органа (вице-министр) подает в отставку в случае совершения коррупционного преступления руководителем курируемого им ведомства или самостоятельного структурного подразделения;

- для акима области, города республиканского значения, столицы непосредственными подчиненными являются его заместители, руководитель аппарата, аким района (города областного значения);

- заместитель акима области несет ответственность за руководителей курируемых им исполнительных органов, финансируемых из местного бюджета;

- аким района ответственен за своих заместителей, руководителя аппарата, руководителей курируемых районных исполнительных органов, акимов сел, поселков, сельских округов", - пояснил Макажанов.

Стоит отметить, что, согласно закону "О государственной службе", заявление об отставке подается должностному лицу, назначившему государственного служащего на должность.

Принять или не принять отставку - это прерогатива лица, назначившего политического служащего на должность.

В отношении всех других руководителей, которые являются не политическими, а административными государственными служащими корпуса А и Б, законом вводится дисциплинарная ответственность в случае совершения их непосредственными подчиненными коррупционного преступления.

Невыполнение или ненадлежащее выполнение этой обязанности влечет дисциплинарную ответственность руководителя.

Помимо этого, в закон введена ответственность руководителя за систематическое пренебрежение своей обязанностью по профилактике коррупции в коллективе, что приводит к неблагоприятной с точки зрения коррупции обстановке в возглавляемом им госоргане или подразделении.

То есть даже если непосредственные подчиненные не совершали коррупционных преступлений, но, к примеру, анализ показывает, что в данном госоргане или в каком-то конкретном областном подразделении резко возрос уровень коррупции, будет рассматриваться вопрос дисциплинарной ответственности соответствующего руководителя.

Антикоррупционная служба как уполномоченный орган будет активно мониторить эти вопросы и инициировать рассмотрение ответственности руководителей.

Задача агентства - организовать работу по превенции коррупции и на деле заниматься профилактикой и предупреждением коррупции.

Так департаментом с начала текущего года проводится мониторинг планирования государственных закупок.

Основной целью мониторинга является выявление фактов завышения цен при государственных закупках, исключение нецелевого использования бюджетных средств и хищений.

За отчетный период департаментом при проведении мониторинга посредством информационно-аналитической системы "Единое окно закупок" выявлены факты завышения цен при планировании государственных закупок.

Как сообщил руководитель департамента, при мониторинге были выявлены значительные завышения стоимости товаров и услуг. В результате внесенных рекомендаций указанные средства возвращены в бюджет.

По итогам пересмотра планов государственных закупок на апрель текущего года фактически сэкономлено 187,8 млн тенге.

Хочу добавить, что в антикоррупционной службе имеется свой Call-центр 1424. Центр в круглосуточном режиме реагирует на телефонные сообщения о коррупционных фактах, в том числе о совершенных или готовящихся правонарушениях, а также о случаях воспрепятствования предпринимательской деятельности. Лица, сообщившие о факте коррупции, подлежат поощрению в соответствии с правилами поощрения лиц, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих содействие в противодействии коррупции, утвержденные постановлением правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года №1131.

Поощрение в виде единовременного денежного вознаграждения устанавливается в следующих размерах:

1) по административным делам о коррупционных правонарушениях - 30 месячных расчетных показателей (МРП);

2) по уголовным делам о коррупционных преступлениях небольшой тяжести - 40 МРП;

3) по уголовным делам о коррупционных преступлениях средней тяжести - 50 МРП;

4) по уголовным делам о тяжких коррупционных преступлениях - 70 МРП;

5) по уголовным делам об особо тяжких коррупционных преступлениях - 100 МРП.

Более того, есть иные виды поощрения. В случаях, предусмотренных пунктом 9 настоящих правил, могут устанавливаться поощрения в виде награждения грамотой или объявления благодарности.

Финансирование поощрений производится за счет средств республиканского бюджета.

Департаментом по Алматинской области за I квартал 2020 года поощрено 4 лица, сообщивших о факте коррупционного правонарушения или иным образом оказывающих содействие в противодействии коррупции на общую сумму 689 260 тенге", - подытожил Ернар Макажанов.

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