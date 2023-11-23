Мажилис одобрил внесение изменений в устав ОДКБ

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Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении проект закона, согласно которому на базе "Отбасы банка" создадут центр обеспечения жильем, на учет в который могут встать все граждане вне зависимости от принадлежности к определенным категориям, - Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении проект закона, согласно которому на базе "Отбасы банка" создадут центр обеспечения жильем, на учет в который могут встать все граждане вне зависимости от принадлежности к определенным категориям, сообщает пресс-служба мажилиса.





Подчеркивается, что это позволит применить принцип одного окна. При этом срок отсутствия жилья для новых очередников предлагается увеличить до 10 лет.









Кроме того, расширят перечень первоочередников на получение жилья. В него войдут также семьи, имеющие детей с инвалидностью, и лица с инвалидностью 1-й и 2-й групп.





Семьи лиц, погибших при исполнении государственных или общественных обязанностей, будут обеспечиваться акиматами жильем не позднее одного года. Вносятся и другие поправки.





Также в рамках изменений "Отбасы банк" преобразуют в национальный институт развития, который будет централизованно осуществлять функции по постановке на учет граждан и его ведению, а также распределению и предоставлению жилья.





Отбасы банк" выведут из системы банков второго уровня и обязательного гарантирования депозитов. Однако уполномоченные органы оставят за собой контроль и надзор по ряду вопросов, а сохранность размещенных в нем вкладов будет гарантировать государство.





Дополнено 22.11.2023, 12.20





Министр промышленности Канат Шарлапаев рассказал, кого исключат из очереди на жилье в Казахстане.





Из основной части тех людей, которые будут подлежать исключению из очереди на жилье, 90 тысяч людей - это как раз те люди, которые в течение пятилетнего срока уже являлись собственниками квартир", - заявил министр.





Он подчеркнул, что по закону эти люди не имеют права претендовать на государственную поддержку.





Дополнено 22.11.2023, 16.10



В "Отбасы банке" прокомментировали сообщение по поводу его вывода из системы банков второго уровня.





Сегодня в ходе пленарного заседания мажилис в первом чтении одобрил законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования жилищной политики". Если закон будет принят, то все списки очередников будут переданы в центр обеспечения жильем, который будет создан на базе "Отбасы банка". Банк в свою очередь будет преобразован в Национальный институт развития с сохранением функций банка второго уровня", - говорится в сообщении банка.





Функции банка расширятся, но он останется банком второго уровня, реализующим систему жилищных строительных сбережений, пояснила председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова.





Казахстанцы, как и прежде, могут накапливать средства на депозите, получая на свои накопления вознаграждение банка и премию государства, для получения самых доступных в Казахстане кредитов. По настоянию депутатов мажилиса банк, даже будучи институтом развития, остается под регуляторами - Агентством по регулированию и развитию финансового рынка РК и Национальным банком. Они сохраняют контрольно-надзорные функции в отношении "Отбасы банка". Также банк остается участником Казахстанского фонда гарантирования депозитов. Это значит, что все депозиты клиентов под надежной защитой государства", - разъяснила глава банка.





Согласно проекту закона, списки очередников местных исполнительных органов, а это 646 тысяч человек, будут переданы в "Отбасы банк".





Постановка на учет в текущую базу будет прекращена. Вместе с тем на базе "Отбасы банка" будет создана электронная база "Центр обеспечения жильем", в которую все граждане вне зависимости от принадлежности к определенным категориям смогут встать на учет.





На каждую заявку будет формироваться цифровой портрет семьи. Там будет содержаться информация по доходам, имуществу, активам, что позволит в полной мере учитывать все характеристики семейного положения нуждающегося гражданина. Центр обеспечения жильем будет единой информационной базой, интегрированной с государственными базами данных. Создание центра позволит применить принцип одного окна.





При этом для актуализации сведений по участникам очереди законопроектом предусматривается инвентаризация очередников не реже одного раза в квартал, добавили в пресс-службе банка.



