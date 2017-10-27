Парламент Казахстана ратифицировал Конвенцию о выдаче

Астана. 26 октября. Kazakhstan Today - Депутаты сената парламента РК сегодня на пленарном заседании ратифицировали Конвенцию о выдаче, передает Kazakhstan Today.

Конвенция подписана 26 декабря 1933 года в городе Монтевидео (Республика Уругвай), сообщили в пресс-службе сената.

"Присоединение к Конвенции направлено на установление сотрудничества в области выдачи обвиняемых или осужденных лиц с целью содействия их социальной реабилитации, а также создание возможности для осужденных лиц отбывать наказание в своей стране. Государства-участники обязуются передавать обвиняемых или осужденных лиц, находящихся на их территориях, для осуществления уголовного преследования и приведения приговора суда за преступления в исполнение", - пояснили в пресс-службе.

Конвенция предполагает, что конфискации и передаче требующей стране подлежит имущество выданного лица, добытое в результате противоправного деяния или которое может быть использовано в качестве доказательства.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе, сенат ратифицировал Соглашение между Казахстаном и Саудовской Аравией о выдаче. Участники соглашения обязуются выдавать друг другу разыскиваемых лиц, находящихся на их территориях, для осуществления уголовного преследования или приведения приговора суда в исполнение. Нормы документа включают также перечень оснований для выдачи и отказа в ней.

Также палата ратифицировала Соглашение между Казахстаном и Саудовской Аравией о передаче осужденных лиц. В соответствии с документом, передача осужденных лиц будет осуществляться сторонами с целью содействия их реабилитации и социальной реинтеграции, а также создание возможности для осужденных лиц отбывать наказание в своей стране. При этом каждая сторона обязуется незамедлительно информировать другую о вступивших в законную силу приговорах судов, предусматривающих наказание в виде лишения свободы, вынесенных на ее территории в отношении любого гражданина другой стороны.

Помимо этого, на пленарном заседании депутаты сената приняли закон "О ратификации Письма-соглашения между Республикой Казахстан и Азиатским банком развития относительно поправок к Соглашению о займе №2967-KAZ (Обычные операции; Инвестиционная программа ЦАРЭС Коридор 2 (участки в Мангистауской области) - Проект 2) между РК и АБР", сообщили в пресс-службе.

Как пояснили в сенате, дополнение Приложения 1 инвестпрограммы предусматривает финансирование реконструкции дороги Жетыбай - Жанаозен протяженностью 73 километра в Мангистауской области. Реализация проекта будет осуществляться за счет сэкономленных средств по проекту "Шетпе - Актау", реализуемого в рамках Соглашения о займе между РК и АБР.

"Ратификация документа направлена на эффективное управление затратами по развитию и реконструкции автомобильных дорог Казахстана. Кроме того, реализация проекта будет способствовать формированию в Казахстане инфраструктурной политики, основанной на развитии транспортных коридоров и ориентированной на улучшение мер в области содействия транспорту", - отметили в сенате.

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