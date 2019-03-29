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Парламент Казахстана ратифицировал договор с Вьетнамом о взаимной правовой помощи по уголовным делам

28.03.2019, 16:49 5131
Нур-Султан. 28 марта. Kazakhstan Today - Депутаты сената парламента РК сегодня на пленарном заседании ратифицировали Договор между Казахстаном и Вьетнамом о взаимной правовой помощи по уголовным делам, передает Kazakhstan Today. 
 

Документ, подписанный 15 июня 2017 года в Ханое, направлен на укрепление взаимного сотрудничества в целях эффективной борьбы с преступностью", - сообщили в пресс-службе сената. 

 
По информации палаты, договором регламентированы порядок и условия оказания правовой помощи, а также обстоятельства, исключающие возможность ее предоставления. В частности, предусмотрены следующие виды правовой помощи: вручение документов; вызов свидетеля, эксперта; получение и предоставление доказательств и показаний, в том числе посредством видеоконференции или телевизионной связи. 
 
Также документом оговорена временная передача лиц запрашивающей стороне для оказания помощи в расследовании или даче показаний. Предусмотрено принятие мер по выявлению, замораживанию, аресту или конфискации доходов и/или орудий преступления; обмен информацией, любые иные формы помощи, соответствующие целям Договора.
 

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