Парламент Казахстана ратифицировал Соглашение ЕАЭС о маркировке товаров

Астана. 14 февраля. Kazakhstan Today - Депутаты сената парламента РК сегодня на пленарном заседании приняли закон о ратификации Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе, передает Kazakhstan Today.

Соглашение направлено на сокращение объема теневой экономики и увеличения поступлений налогов в бюджет путем осуществления контроля за оборотом маркируемых товаров", - сообщила пресс-служба сената.

Как уточнили в палате, документом определяется порядок маркировки товаров унифицированными в рамках ЕАЭС средствами идентификации товаров, подлежащих маркировке, перечень которых будет утверждаться решением Совета Евразийской экономической комиссии.

Также регламентируется порядок формирования и ведения единого реестра средств идентификации, уведомления государствами-членами Союза Евразийскую экономическую комиссию о наличии намерений по введению маркировки товаров, информационного взаимодействия между уполномоченными органами государств-членов Союза, а также товары на которые не распространяются требования к маркировке и условия маркировки.

Кроме того, депутаты сената ратифицировали Протокол о внесении изменений в казахстанско-российское межправительственное Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года.

В соответствии с Протоколом вносятся изменения в Соглашение в части выведения приложений 2 и 3 из условий Соглашения, что позволит компетентным органам сторон определять перечни нефтепродуктов, запрещенных или ограниченных к вывозу из РФ в РК и запрещенных к экспорту или ограниченных из Казахстана за пределы таможенной территории ЕАЭС путем заключения межведомственного Протокола, который будет применяться в Казахстане в соответствии с законодательством РК", - пояснили в пресс-службе.

В сенате отметили, что вносимые в Соглашение изменения будут способствовать развитию мобильности при принятии решения по открытию/закрытию экспорта или импорта отдельных видов нефтепродуктов, в зависимости от баланса внутреннего рынка ГСМ.

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