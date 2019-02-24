Парламент Казахстана ратифицировал соглашение с Кыргызстаном о режиме государственной границы

Астана. 14 февраля. Kazakhstan Today - Депутаты сената парламента РК сегодня на пленарном заседании ратифицировали казахстанско-кыргызское межправительственное Соглашение о режиме казахстанско-кыргызской государственной границы, передает Kazakhstan Today.

Главной целью Соглашения является взаимное установление правовой основы и регулирование отношений между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой на государственной границе", - сообщили в пресс-службе сената.

По информации палаты, режим государственной границы включает правила, действующие на границе и порядок содержания государственной границы, пропуска лиц, транспортных средств, грузов и иного имущества через государственную границу, осуществления полетов над государственной границей, ведения хозяйственной и иной деятельности на государственной границе, пограничных полосах, а также в пределах пограничных вод (в том числе пользования ими) и разрешение пограничных инцидентов.

Также в сенате отметили, что соглашение является бессрочным. Его ратификация будет способствовать установлению правил режима на казахстанско-кыргызской государственной границе, укреплению сотрудничества между нашими государствами и обеспечению национальной безопасности Республики Казахстан.

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