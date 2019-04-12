Парламент принял поправки в законодательство по вопросам транспорта

Нур-Султан. 11 апреля. Kazakhstan Today - Депутаты сената парламента РК сегодня на пленарном заседании приняли закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта", передает Kazakhstan Today.

Законом устанавливается перечень оснований проверок автотранспортных средств, что позволит исключить практику повсеместной проверки органами транспортного контроля, сообщили ранее в пресс-службе сената.

Также вводятся нормы, направленные на повышение качества перевозок пассажиров и расширение охвата перевозок. В частности, запрещается при регулярных международных рейсах перевозить пассажиров между пунктами на территории Казахстана. Предусматривается норма, согласно которой казахстанские перевозчики смогут осуществлять перевозки между населенными пунктами, расположенными по территории одной приграничной области.

Кроме того, законом регламентируется деятельность информационно-диспетчерской службы такси.

Наряду с этим регламентируется деятельность уполномоченной организации в сфере гражданской авиации. Определяется правовая основа ее функционирования и порядок финансирования деятельности, а также разграничение компетенций между уполномоченным органом и уполномоченной организацией в сфере гражданской авиации.

Законопроектом уточняется и дополняется компетенция уполномоченного органа по утверждению правил перевозок грузов железнодорожным транспортом, правил расследования нарушений безопасности движения на железнодорожном, а также по утверждению правил по предотвращению загрязнений с судов, правил предоставления статуса морского порта и правил плавания в территориальных водах Республики Казахстан. Законодательно закрепляется механизм расследования нарушений безопасности движения на железнодорожном транспорте, крушений и аварий, расследования аварийных случаев с морскими судами и расследования авиационных происшествий и инцидентов.

Кроме того, по информации сената, дополняется и дифференцируется контроль и надзор за морскими судами: на контроль и надзор за судами, плавающими под Государственным флагом Республики Казахстан и за судами, плавающими под флагом иностранного государства и судами в морском порту. В целях оптимизации количества проверок судов устанавливается периодичность обязательного осмотра судов - не чаще одного раза в шесть месяцев, а также перечень оснований для внепланового осмотра судна.

В целом документ разработан в целях совершенствования законодательства в сфере транспорта, создания благоприятных условий для развития услуг по перевозке пассажиров и багажа, приведения национального законодательства в соответствие с требованиями международных договоров, а также устранения правовых противоречий и пробелов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства