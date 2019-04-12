Парламент принял закон о передаче госфункций в конкурентную среду

Нур-Султан. 11 апреля. Kazakhstan Today - Депутаты сената парламента РК сегодня на пленарном заседании приняли закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам передачи функций центральных и (или) местных исполнительных органов Республики Казахстан в конкурентную среду", передает Kazakhstan Today.

Как ранее сообщили в пресс-службе сената, документ направлен на расширение возможностей граждан участвовать в процессе принятия решений через развитие саморегулирования, передачу несвойственных государству функций в конкурентную среду и саморегулируемым организациям.

Законом регламентируются основные цели, принципы и способы передачи функций центральных и (или) местных исполнительных органов Республики Казахстан в конкурентную среду, определяются основные критерии, а также порядок отбора и передачи этих функций.

Предлагается пять способов передачи функций государственных органов в конкурентную среду: путем аутсорсинга (в соответствии с законодательством о государственных закупках); в рамках государственного задания (в соответствии с бюджетным законодательством); путем государственного социального заказа (в соответствии с законодательством о государственном социальном заказе, грантах и премиях для неправительственных организаций); за счет средств пользователей функций; путем введения саморегулирования, основанного на обязательном членстве (участии).

Также сообщается, что законопроект предусматривает мониторинг функций, переданных в конкурентную среду, который будет проводиться центральными и (или) местными исполнительными органами и заинтересованными лицами. И в случае, если по результатам мониторинга будет установлено некачественное осуществление функции, переданных в конкурентную среду, то функция подлежит возврату.

Кроме того, в закона предусмотрено право предоставления государственными организациями среднего образования физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений в имущественный наем (аренду) и самостоятельного использования доходов.

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