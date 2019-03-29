Парламент принял закон о специальных экономических и индустриальных зонах

Нур-Султан. 28 марта. Kazakhstan Today - Депутаты сената парламента РК сегодня на пленарном заседании приняли закон "О специальных экономических и индустриальных зонах", передает Kazakhstan Today.

Принятый закон регламентирует порядок создания, функционирования и упразднения специальных экономических и индустриальных зон. Устанавливаются компетенции правительства, уполномоченного органа, иных центральных и местных исполнительных органов. Законодательно закрепляются виды индустриальных зон, а также права и обязанности участников специальных экономических и индустриальных зон, сообщили в пресс-службе сената.

Закон определяет функции, статус, порядок финансирования и ликвидации управляющих компаний специальных экономических и индустриальных зон. Предусматривается создание единого координационного центра, задачами которого являются развитие, продвижение и повышение инвестиционной привлекательности специальных экономических и индустриальных зон. Принятые нормы регламентируют специальный правовой режим специальной экономической зоны и условия функционирования специальных экономических и индустриальных зон, включая налогообложение, таможенное регулирование, государственно-частное партнерство и гарантии правовой защиты участников", - уточнили в сенате.

Также депутаты приняли в двух чтениях закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам специальных экономических и индустриальных зон, привлечения инвестиций, развития и продвижения экспорта, а также социального обеспечения". В соответствии с документом поправки внесены в Земельный, Бюджетный, Предпринимательский, Таможенный и Налоговый кодексы, а также в 23 закона.

Как пояснили в пресс-службе, закон направлен на реализацию новых подходов в деятельности специальных экономических зон и регламентацию функционирования индустриальных зон. Вводится новый механизм предоставления земельных участков от управляющих компаний участникам специальных экономических и индустриальных зон. Управляющим компаниям при определении суммы земельного налога, налога на имущество и платы за пользование земельными участками для обслуживания данных зон, будет уменьшаться суммы исчисленного налога и платы на 100%. Изменения затронут и нормы, регулирующие функционирование специальных экономических зон "Парк инновационных технологий", "Астана - новый город", "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос".

Кроме того, по информации палаты, в рамках закона предусмотрены меры социальной поддержки малообеспеченных граждан и многодетных семей. Критерий оказания адресной помощи для них повышен до 70% от прожиточного минимума. Минимальные выплаты на каждого ребенка в малообеспеченных семьях установлены в сумме 20 789 тенге. Увеличивается на 30% размер ежемесячного государственного пособия для родителей, воспитывающих ребенка-инвалида, и лиц, осуществляющих уход за инвалидом первой группы с детства. Документ предусматривает усиление мер контроля за правильностью назначения и выплаты адресной социальной помощи.

Наряду с этим, законом вводится механизм частичного субсидирования из местного бюджета первоначальных взносов по льготной ипотеке в рамках Программы 7-20-25 для квалифицированных педагогов, медиков, полицейских и других специалистов.

Также в пресс-службе проинформировали, что в ходе заседания состоялась церемония принесения присяги депутатом сената парламента Кайратом Кожамжаровым. Он вошел в состав Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности.

Председателем Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената избран депутат Мухтар Кул-Мухаммед.

Также на заседании принято постановление о прекращении полномочий депутата сената Дархана Сатыбалды в связи с его назначением чрезвычайным и полномочным послом в Узбекистане.

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