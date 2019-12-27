Парламент ратифицировал Конвенцию с Кипром об избежании двойного налогообложения

Нур-Султан. 26 декабря. Kazakhstan Today - Депутаты сената парламента РК сегодня на пленарном заседании приняли закона "О ратификации Конвенции между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и Протокола к ней", передает Kazakhstan Today.

Как ранее сообщили в пресс-службе сената, целью Конвенции и Протокола являются укрепление и расширение экономического сотрудничества между Казахстаном и Кипром путем создания благоприятных условий для инвестиций.

Конвенция и Протокол являются двусторонним международным договором и заключаются с целью устранения двойного налогообложения. Каждое из договаривающихся государств обеспечивает налогоплательщику возможность уплатить налог только один раз - в одном из договаривающихся государств. Другое государство предоставляет ему зачет на уплаченную сумму налога или же исключает из облагаемого совокупного дохода ту часть, по которой уже произведено налогообложение в другом государстве", - пояснили в сенате.

Также в Конвенции предусмотрены положения, в соответствии с которыми дивиденды, проценты и роялти могут облагаться налогом в государстве-источнике возникновения дохода по пониженным ставкам. Протокол к настоящей Конвенции предусматривает дополнительные положения относительно обмена информации.

Кроме того, депутаты сената приняли закон "О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Советом Европы в отношении привилегий и иммунитетов представителей Группы государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО, англ. Group of States Against Corruption, GRECO) и членов оценочных групп". Соглашение было подписано 15 октября 2019 года в городе Страсбурге.

Целью настоящего Соглашения является предоставление представителям ГРЕКО и оценочных групп иммунитетов от гражданской, административной и уголовной ответственности, от личных задержаний и арестов, в том числе багажа, личных вещей и оборудования во время визитов в Республику Казахстан, связанных с исполнением ими своих служебных обязанностей", - проинформировали в пресс-службе.

В настоящее время участниками ГРЕКО являются 49 стран, представителем которого намеревается стать и Казахстан. Всем государствам - участникам ГРЕКО предоставляются единые, типовые иммунитеты и привилегии.

Соглашение направлено на предоставление возможности пользоваться привилегиями и иммунитетами представителями ГРЕКО и членов оценочных групп, независимое выполнение ими функций, связанных с работой ГРЕКО, а не для личной выгоды отдельных лиц", - подчеркнули в сенате.

Отмечается, что тесное сотрудничество Республики Казахстан с Советом Европы поднимет развитие демократии и защиту прав человека в Казахстане на новый уровень, поэтому заключение Соглашения явилось своевременной, необходимой и обоснованной мерой.

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