Парламент РК одобрил безвозмездную передачу военного имущества Кыргызстану

НУР-СУЛТАН. 26 МАЯ - Депутаты сената парламента Республики Казахстан ратифицировали соглашение между правительством Республики Казахстан и кабинетом министров Кыргызстана об оказании безвозмездного военно-технического содействия в обеспечении безопасности Центрально-Азиатского региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Соглашение было подписано в Нур-Султане 7 декабря 2021 года.

Соглашение предусматривает разовую передачу военного имущества Кыргызстану, наименование и объемы которого согласованы по дипломатическим каналам. Казахстанская сторона обеспечивает и берет на себя расходы по доставке военного имущества автомобильным транспортом до населенного пункта Кой-Таш.

Как сообщил ранее заместитель министра обороны Султан Камалетдинов, кыргызская сторона будет использовать полученное военное имущество исключительно в целях обеспечения безопасности. Она не должна передавать его третьей стороне и использовать против государств - участников СНГ.