Парламент утвердил отчеты правительства и Счетного комитета об исполнении бюджета за 2019 год

Нур-Султан. 22 июня. Kazakhstan Today - На совместном заседании палат парламента с участием председателя сената Маулена Ашимбаева и заместителя председателя мажилиса Гульмиры Исимбаевой утверждены отчеты правительства и Счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2019 год, сообщили в пресс-службе сената, передает Kazakhstan Today.

Также парламент заслушал послание о состоянии конституционной законности, с которым выступил председатель Конституционного совета Кайрат Мами.

С докладами об исполнении республиканского бюджета за 2019 год на заседании выступили и.о. министра финансов Берик Шолпанкулов и и.о. председателя Счетного комитета Ардак Тенгебаев.

На совместном заседании с содокладом по отчетам правительства и Счетного комитета выступил депутат сената Нурлан Кылышбаев. Он отметил, что в предстоящий период важно обратить внимание на отдельные направления деятельности правительства для повышения эффективности расходования бюджетных средств.

Ежегодные гарантированные и целевые трансферты из Национального фонда не должны превышать размеры его поступлений. Требуется оптимизация налоговых льгот и исключение неэффективных. Необходимо повысить эффективность привлекаемых международных займов", - подчеркнул сенатор.

Он отметил, что необходимо гармонизировать стратегическое и бюджетное планирование, проводить оценку эффекта от заявляемых расходов при планировании, а также повсеместно внедрить открытый бюджет с участием граждан в бюджетном процессе. По его словам, нужно сократить объемы госзадания, обеспечить прозрачность расходов и методологию ценообразования стоимости затрат по выполнению госзаданий.

Премьер-министр РК Аскар Мамин выступил с отчетом о работе правительства в 2019 году и предпринимаемых мерах по дальнейшему развитию экономики.

Глава правительства отметил, что, несмотря на снижение мировых цен на нефть и ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, по итогам 2019 года достигнут самый высокий за последние 6 лет рост экономики Казахстана в 4,5%. При этом 85% роста обеспечено за счет развития несырьевых отраслей.

Основными драйверами экономического роста стали перерабатывающая промышленность (4,5%), строительство (12,9%), транспорт (5,1%) и торговля (7,6%). Инвестиции в основной капитал увеличились на 8,5%, в том числе частные инвестиции - на 9,5%. Внешнеторговый оборот вырос до $97 млрд, положительное сальдо внешней торговли составило $19 млрд. Инфляция находилась в запланированном коридоре на уровне 5,4%. На рынке труда сохранилась стабильность. Уровень безработицы составил 4,8%. Минимальная заработная плата выросла в полтора раза.

В текущих условиях по итогам 5 месяцев ВВП Казахстана снизился на 1,7%. При этом обеспечен рост в базовых отраслях экономики. Производство товаров выросло на 4,8%.

В текущих условиях основной задачей правительства является создание необходимых условий для выхода экономики на положительные темпы роста. Для этого принимаются масштабные меры по сохранению социально-экономической стабильности в стране", - сказал А. Мамин.

Он отметил, что в период чрезвычайного положения приняты 2 пакета срочных и оперативных мер (от 23 и 30 марта), направленных на стабилизацию экономики и поддержку населения. Предоставлена финансовая помощь уязвимым группам, в том числе обеспечение необходимыми медикаментами и продовольствием, приостановлены выплаты по банковским кредитам, введена отсрочка на уплату налогов и других обязательных платежей. Приняты меры по льготному кредитованию МСБ и масштабному стимулированию бизнеса для обеспечения устойчивости частного сектора в условиях кризиса.

В рамках государственных программ мерами по формированию занятости до конца текущего года будет охвачено более 1,2 млн граждан. По новой Дорожной карте занятости будет реализовано более 6,5 тыс. проектов, что позволит создать 255 тыс. рабочих мест и улучшить качество жизни населения в регионах путем модернизации инженерно-коммуникационной и социальной инфраструктуры. Дорожная карта бизнеса cформирует основу для создания 100 тыс. новых постоянных рабочих мест в смежных отраслях экономики.

Правительством разработан и активно реализуется Комплексный план по восстановлению экономического роста на 2020 год, который включает конкретные отраслевые меры, направленные на стимулирование деловой активности, поддержку занятости и доходов населения. В реализацию Комплексного плана парламентом в короткие сроки рассматривается срочный пакет поправок в законодательство.

В рамках работы Государственной комиссии по восстановлению экономического роста до 1 августа будет сформирована новая редакция Стратегического плана до 2025 года, который определит основные ориентиры нового экономического курса страны, сообщила пресс-служба премьер-министра.

Новая экономическая реальность требует кардинальных изменений в экономической политике для обеспечения качественного и устойчивого развития страны в среднесрочной перспективе", - подчеркнул А. Мамин.

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