Партия AMANAT дала ряд рекомендаций по недопущению роста цен на продукты

Фото: пресс-служба партии AMANAT
НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - Больше всего население волнует проблема роста цен на продовольствие. Однако системной работы по снижению инфляции в стране не проводится. К неутешительным выводам пришли в республиканском общественном совете по вопросам экономики, предпринимательства и аграрного сектора при партии АМАNАТ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На фоне ухудшения внешнего инфляционного фона наблюдается высокий уровень инфляции в Казахстане. Вице-министр национальной экономики Абзал Абдикаримов сообщил, что в апреле годовая инфляция ускорилась до 13,2%, при этом наибольший вклад внес рост цен на продовольственные товары. Годовая продовольственная инфляция достигла 17,9%, что является самым высоким показателем с 2007 года. Однако эти цифры, мягко говоря, не вызывают доверия, сообщает пресс-служба партии AMANAT.
Если спросить у людей, то они скажут, что цены выросли в 2 раза. Никто не верит официальным цифрам по инфляции. Как она считается? Это выборочное обследование магазинов, по которым собираются цены. Департаменты статистики сами определяют, в какие магазины ходить. Видимо, они ходят в такие магазины, где для них выставляются одни ценники, а когда они уходят - уже другие", - сказал председатель совета, депутат мажилиса Аманжан Жамалов.
Вице-министр сельского хозяйства Женис Осербай проинформировал партийцев об еженедельном мониторинге запасов социально значимых продовольственных товаров. По республике имеются запасы в общем объеме 731,4 тысячи тонн.
Введен запрет на экспорт сахара сроком на 6 месяцев с 23 мая текущего года. Запасы сахара в республике составляют порядка 35 тысяч тонн без учета продукции сахарных заводов. Также введены квоты на вывоз семян подсолнечника и подсолнечного масла сроком до 1 июля 2022 года, пшеницы в объеме 1 млн тонн и муки в объеме 300 тысяч тонн до 15 июня текущего года. Вместе с тем складывающаяся волатильность на мировых агропродовольственных рынках, связанная с повышением цен, оказывает безусловное влияние на рост цен на продовольственные товары", - сказал Женис Осербай.
А первый вице-министр торговли и интеграции Ерлан Баттаков рассказал о принимаемых мерах по недопущению роста цен на продовольствие. Он подчеркнул, что на сегодняшний день дефицита продовольственных товаров нет.
Для сдерживания роста цен есть льготное кредитование торговых объектов посредством оборотной схемы - выделением акиматами заемных средств для участников торговой системы под низкий процент. На сегодняшний день выделен 81 млрд тенге. Также сформированы региональные стабилизационные фонды продовольственных товаров, в которых хранятся запасы продовольствия, для чего было выделено 16,8 млрд тенге. Кроме того, планируется законтрактовать объемы ранних овощей из Туркестанской и Жамбылской областей", - сказал он.
Министерством на ежедневной основе проводится мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары, регулярно инспектируются торговые объекты на предмет соблюдения надбавок. Сейчас контроль торговой надбавки в магазинах "у дома" усилен за счет создания мониторинговых групп во всех районных центрах. Однако партийцы раскритиковали работу ведомства.
За период с 13 по 20 мая акиматами выявлено 549 нарушений в магазинах "у дома". Сотрудники акимата обошли 80% от всех магазинов в стране. Похоже на сплошную проверку бизнеса. На каком основании? Потом об эффективности оборотной схемы. Миллиарды тратятся. А где эффект, если цены выросли? Может, лучше эти деньги раздать напрямую населению, а не торговым сетям? Если не можете остановить рост цен, поддержите население напрямую, дайте субсидии социально незащищенным слоям. Поверьте, будет больше пользы, чем раздавать эти деньги торговым сетям", - сказал председатель совета.
Резюмируя итоги заседания, члены совета подчеркнули, что системной работы по снижению инфляции не проводится. Национальный банк вообще отгородился от этой проблемы, хотя это основной орган в стране, ответственный за стабильность цен.
Подняли базовую ставку до 14%, ограничили кредитование и думают, что помогают сдерживать цены. Хотя это, наоборот, вредит нашим производителям, у них растут издержки, и они вынуждены повышать цены из-за дорогих кредитов. В таком случае правительство должно взять ответственность за эту работу", - заключил Аманжан Жамалов.
Министерству национальной экономики и Министерству торговли и интеграции рекомендовано внести предложения по изменению методики расчета инфляции. Кроме того, Миннацэкономики совместно с Министерством труда надлежит проработать вопрос об адресных субсидиях для уязвимых категорий граждан.