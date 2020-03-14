Нур-Султан. 13 марта. Kazakhstan Today - Пассажиры отмененных рейсов могут получить консультации по телефону, передает Kazakhstan Today.

Для пассажиров в целях консультации по вопросам отмененных и ограниченных регулярных направлениях в АО "Авиационная администрация Казахстана" работает круглосуточный колл-центр по номеру 8 (7172) 64 58 41", - сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.

В связи с сокращением рейсов, пассажиры, имеющие билеты на отмененные рейсы с 16 марта текущего года, могут оформить возврат авиабилетов по месту их приобретения. Пассажиры по всем вопросам могут обращаться в адрес авиакомпании по следующим номерам:

Turkish Airlines": +7 727 3123250, 51, круглосуточно;

Белавиа": +7 7172 320241, с 09-00 до 19-00;

Fly Dubai": +7 800 070 2833, (звонок бесплатный с мобильного телефона), круглосуточно;

Etihad Airways": +7 800 5556248, круглосуточно;

Pegasus Airlines": +7 705 5558444, круглосуточно;

Uzbekistan Airways": +7 7172 910459, 60; с 09-00 до 18-00;

Эйр Астана": +7 7172 584477, +7 727 2444477, +7 702 7024477, круглосуточно;

SCAT": +7 7252 998880, круглосуточно.

Напомним, в целях недопущения возникновения и распространения коронавирусной инфекции в Республике Казахстан решением межведомственной комиссии Республики Казахстан, возглавляемой заместителем премьер-министра Республики Казахстан Ералы Тугжановым, сокращено количество регулярных рейсов , выполняемых по направлению в следующие страны: Германия, Великобритания, Нидерланды, Венгрия, Чехия, Польша, Турция, Украина, Беларусь, ОАЭ и Грузия.

В рамках работы по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции в Республике Казахстан, 12 марта 2020 года было проведено совещание с участием представителей иностранных авиакомпаний. В связи с сокращением количества выполняемых рейсов, иностранным авиакомпаниям было рекомендовано оформлять возврат билетов в полном объеме либо перебронирование без штрафов", - отметили в ведомстве.

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