Павлодарские производители поставят в Астану около 2 тыс. овощей

Астана. 22 декабря. Kazakhstan Today - В рамках исполнения поручения главы государства по развитию межрегиональной кооперации производители Павлодарской области поставят в Астану около 2 тыс. тонн овощей, передает Kazakhstan Today.

На прошлой неделе в столицу отправлены первые караваны с сельскохозяйственной продукцией: это около 40 тонн моркови и картофеля по цене 55 тенге за килограмм и 60 тенге за килограмм, соответственно. В настоящее время продукция реализуется в двух торговых точках - на рынках "Шапагат" и "Биг Шанхай", сообщает сайт столичного акимата.

"Торговые места предоставлены на безвозмездной основе. Для полного охвата рынка города данный вопрос отрабатываем с рынками и сетями. Для регулирования цен в предновогодний период огурцы и помидоры будут закуплены для реализации на коммунальном рынке. Купить огурцы и помидоры с надбавкой не более 10% можно будет на рынке "Шапагат", - отмечается в сообщении.

Сейчас в стабилизационном фонде имеется около 1300 тонн продукции. Комиссией утверждены розничные цены на картофель - 60 тенге за килограмм и на морковь - 55 тенге за килограмм на весь период реализации.

Также снижены цены на сахар стабилизационного фонда, оптовая - 215 тенге за килограмм, розничная - 230 тенге за килограмм.

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