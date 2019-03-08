Переименованы 27 микрорайонов Алматы

Алматы. 9 января. Kazakhstan Today - На сайте ИПС "Аділет" опубликовано постановление акимата города Алматы от 29 декабря 2018 года № 4/604 и решение внеочередной XХХIX сессии маслихата города Алматы VI созыва от 28 декабря 2018 года № 301, передает Kazakhstan Today.





В соответствии со статьей 13 закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан", учитывая мнение населения города Алматы, на основании заключений ономастической комиссии при акимате города Алматы от 12 декабря 2018 года и Республиканской ономастической комиссии при правительстве Республики Казахстан от 21 декабря 2018 года, акимат города Алматы постановляет и маслихат города Алматы VІ созыва решил:





1. Переименовать:





по Алатаускому району города Алматы:





микрорайон "Алгабас-1" - в микрорайон "Нуркент";





микрорайон "Алгабас-2" - в микрорайон "Ботакоз";





микрорайон "Алгабас-3" - в микрорайон "Акмаржан";





микрорайон "Алгабас-4" - в микрорайон "Гажайып";





микрорайон "Алгабас-5" - в микрорайон "Дарабоз";





микрорайон "Алгабас-6" - в микрорайон "Зерделі";





микрорайон "Заря востока" - в микрорайон "Шапагат";





микрорайон "Курылысшы" - в микрорайон "Самгау";





микрорайон "Трудовик" - в микрорайон "Томирис";





по Ауэзовскому району города Алматы:

микрорайон "Дубок" - в микрорайон "Шабыт";





микрорайон "Дубок-2" - в микрорайон "Атамекен";





микрорайон "Школьный" - в микрорайон "Жазира";





микрорайон "Школьный-2" - в микрорайон "Алмас";





микрорайон "Тепличный" - в микрорайон "Куаныш";





по Бостандыкскому району города Алматы:

микрорайон "Алатау" - в микрорайон "Нур Алатау";





микрорайон "Алмаарасан" - в микрорайон "Архат";





по Бостандыкскому, Наурызбайскому районам города Алматы:





микрорайон "Жайлау" - в микрорайон "Галамат";





по Бостандыкскому, Медеускому районам города Алматы:

микрорайон "Ремизовка" - в микрорайон "Аскартау";





по Жетысускому району города Алматы:





микрорайон "Дорожник" - в микрорайон "Кокмайса";





микрорайон "Первомайский" - в микрорайон "Кемел";

по Медеускому району города Алматы:





микрорайон "Актобе", расположенный восточнее садоводческого общества "Родник" и южнее садоводческого общества "Коргаушы-Защитник", - в микрорайон "Шарапат";





микрорайон "Актобе", расположенный севернее садоводческого общества "Горный садовод", - в микрорайон "Алтын";





микрорайон "Бутаковка" - в микрорайон "Музтау";





по Наурызбайскому району города Алматы:





микрорайон "Алатау" - в микрорайон "Байтак";





микрорайон "Каменка-3" - в микрорайон "Мейрам";





микрорайон "Карагайлы-2" - в микрорайон "Дария";





по Турксибскому району города Алматы:





микрорайон "Колхозшы" - в микрорайон "Нуршашкан".





Акимам районов города Алматы, коммунальным государственным учреждениям "Управление экономики и бюджетного планирования города Алматы", "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы", "Управление архитектуры и градостроительства города Алматы" поручено принять необходимые меры по реализации настоящего совместного постановления и решения.





Совместные постановление акимата города Алматы и решение маслихата города Алматы вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.





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