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Переименованы 27 микрорайонов Алматы

09.01.2019, 12:34 10337
Алматы. 9 января. Kazakhstan Today - На сайте ИПС "Аділет" опубликовано постановление акимата города Алматы от 29 декабря 2018 года № 4/604 и решение внеочередной XХХIX сессии маслихата города Алматы VI созыва от 28 декабря 2018 года № 301, передает Kazakhstan Today.

В соответствии со статьей 13 закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан", учитывая мнение населения города Алматы, на основании заключений ономастической комиссии при акимате города Алматы от 12 декабря 2018 года и Республиканской ономастической комиссии при правительстве Республики Казахстан от 21 декабря 2018 года, акимат города Алматы постановляет и маслихат города Алматы VІ созыва решил:

1. Переименовать:

по Алатаускому району города Алматы:

микрорайон "Алгабас-1" - в микрорайон "Нуркент";

микрорайон "Алгабас-2" - в микрорайон "Ботакоз";

микрорайон "Алгабас-3" - в микрорайон "Акмаржан";

микрорайон "Алгабас-4" - в микрорайон "Гажайып";

микрорайон "Алгабас-5" - в микрорайон "Дарабоз";

микрорайон "Алгабас-6" - в микрорайон "Зерделі";

микрорайон "Заря востока" - в микрорайон "Шапагат";

микрорайон "Курылысшы" - в микрорайон "Самгау";

микрорайон "Трудовик" - в микрорайон "Томирис";

по Ауэзовскому району города Алматы:
микрорайон "Дубок" - в микрорайон "Шабыт";

микрорайон "Дубок-2" - в микрорайон "Атамекен";

микрорайон "Школьный" - в микрорайон "Жазира";

микрорайон "Школьный-2" - в микрорайон "Алмас";

микрорайон "Тепличный" - в микрорайон "Куаныш";

по Бостандыкскому району города Алматы:
микрорайон "Алатау" - в микрорайон "Нур Алатау";

микрорайон "Алмаарасан" - в микрорайон "Архат";

по Бостандыкскому, Наурызбайскому районам города Алматы:

микрорайон "Жайлау" - в микрорайон "Галамат";

по Бостандыкскому, Медеускому районам города Алматы:
микрорайон "Ремизовка" - в микрорайон "Аскартау";

по Жетысускому району города Алматы:

микрорайон "Дорожник" - в микрорайон "Кокмайса";

микрорайон "Первомайский" - в микрорайон "Кемел";
по Медеускому району города Алматы:

микрорайон "Актобе", расположенный восточнее садоводческого общества "Родник" и южнее садоводческого общества "Коргаушы-Защитник", - в микрорайон "Шарапат";

микрорайон "Актобе", расположенный севернее садоводческого общества "Горный садовод", - в микрорайон "Алтын";

микрорайон "Бутаковка" - в микрорайон "Музтау";

по Наурызбайскому району города Алматы:

микрорайон "Алатау" - в микрорайон "Байтак";

микрорайон "Каменка-3" - в микрорайон "Мейрам";

микрорайон "Карагайлы-2" - в микрорайон "Дария";

по Турксибскому району города Алматы:

микрорайон "Колхозшы" - в микрорайон "Нуршашкан".

Акимам районов города Алматы, коммунальным государственным учреждениям "Управление экономики и бюджетного планирования города Алматы", "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы", "Управление архитектуры и градостроительства города Алматы" поручено принять необходимые меры по реализации настоящего совместного постановления и решения.

Совместные постановление акимата города Алматы и решение маслихата города Алматы вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

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