Переименованы 27 микрорайонов Алматы

В соответствии со статьей 13 закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан", учитывая мнение населения города Алматы, на основании заключений ономастической комиссии при акимате города Алматы от 12 декабря 2018 года и Республиканской ономастической комиссии при правительстве Республики Казахстан от 21 декабря 2018 года, акимат города Алматы постановляет и маслихат города Алматы VІ созыва решил:
1. Переименовать:
по Алатаускому району города Алматы:
микрорайон "Алгабас-1" - в микрорайон "Нуркент";
микрорайон "Алгабас-2" - в микрорайон "Ботакоз";
микрорайон "Алгабас-3" - в микрорайон "Акмаржан";
микрорайон "Алгабас-4" - в микрорайон "Гажайып";
микрорайон "Алгабас-5" - в микрорайон "Дарабоз";
микрорайон "Алгабас-6" - в микрорайон "Зерделі";
микрорайон "Заря востока" - в микрорайон "Шапагат";
микрорайон "Курылысшы" - в микрорайон "Самгау";
микрорайон "Трудовик" - в микрорайон "Томирис";
по Ауэзовскому району города Алматы:
микрорайон "Дубок" - в микрорайон "Шабыт";
микрорайон "Дубок-2" - в микрорайон "Атамекен";
микрорайон "Школьный" - в микрорайон "Жазира";
микрорайон "Школьный-2" - в микрорайон "Алмас";
микрорайон "Тепличный" - в микрорайон "Куаныш";
по Бостандыкскому району города Алматы:
микрорайон "Алатау" - в микрорайон "Нур Алатау";
микрорайон "Алмаарасан" - в микрорайон "Архат";
по Бостандыкскому, Наурызбайскому районам города Алматы:
микрорайон "Жайлау" - в микрорайон "Галамат";
по Бостандыкскому, Медеускому районам города Алматы:
микрорайон "Ремизовка" - в микрорайон "Аскартау";
по Жетысускому району города Алматы:
микрорайон "Дорожник" - в микрорайон "Кокмайса";
микрорайон "Первомайский" - в микрорайон "Кемел";
по Медеускому району города Алматы:
микрорайон "Актобе", расположенный восточнее садоводческого общества "Родник" и южнее садоводческого общества "Коргаушы-Защитник", - в микрорайон "Шарапат";
микрорайон "Актобе", расположенный севернее садоводческого общества "Горный садовод", - в микрорайон "Алтын";
микрорайон "Бутаковка" - в микрорайон "Музтау";
по Наурызбайскому району города Алматы:
микрорайон "Алатау" - в микрорайон "Байтак";
микрорайон "Каменка-3" - в микрорайон "Мейрам";
микрорайон "Карагайлы-2" - в микрорайон "Дария";
по Турксибскому району города Алматы:
микрорайон "Колхозшы" - в микрорайон "Нуршашкан".
Акимам районов города Алматы, коммунальным государственным учреждениям "Управление экономики и бюджетного планирования города Алматы", "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Алматы", "Управление архитектуры и градостроительства города Алматы" поручено принять необходимые меры по реализации настоящего совместного постановления и решения.
Совместные постановление акимата города Алматы и решение маслихата города Алматы вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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