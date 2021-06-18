Перепись населения проводится для населения - профессор Дауренбеков

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АЛМАТЫ. 17 ИЮНЯ - Профессор Алматинской академии экономики и статистики, кавалер ордена "Курмет" Анварбек Дауренбеков рассказал, как проходила перепись населения в Казахстане в разные годы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мне приходилось участвовать при подготовке и проведении ряда переписей населения на территории нашей республики. В советский период в основном как участник переписной кампании агитировал население принять участие в этом крупномасштабном государственном мероприятии. Мы побывали при этом на предприятиях, в учреждениях, выступая перед работниками с лекциями, в большей степени, выбирая для этого обеденное время, рассказывая о необходимости и назначении получаемой информации. Раньше переписи населения проводились в зимнее время, так как считалось, что более достоверные данные можно получить, когда население малоподвижно. Учитывались при этом, например, такие события, как каникулы студентов и школьников и другие факторы. Теперь же приоритеты при решении всевозможных проблем получают применение информационных технологий и их возможности", - рассказал профессор.

В первой Национальной переписи населения страны в 1999 году Анварбек Дауренбеков участвовал как руководитель управления статистики новой столицы суверенного Казахстана в Астане.

К тому времени я уже был подготовленным специалистом по проведению таких важных специально организованных обследований, пройдя тренинги в стенах главного статистического ведомства Германии по микроцензовым обследованиям, Бюро цензов Вашингтона и так далее. Но, самое главное, наше Агентство РК по статистике своевременно подготовило все необходимые документы на уровне правительства РК, пакет материалов по руководству и проведению переписи населения. Необходимо отметить огромную поддержку со стороны Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева, который выступил с обращением к гражданам Республики Казахстан, обратив внимание на то, что принять активное участие в первой переписи населения независимого Казахстана - прямой долг каждого гражданина страны. Интервьюировать первое лицо государства я взял на себя и об этом в то время написали и говорили многие республиканские СМИ. Я помню до сих пор недовольство одного из представителей телевидения, которому я отказал заснять переписной лист главы государства, несмотря на то, что я ему объяснил причину такого отказа, ссылаясь на закон о государственной статистике, где запрещено представлять индивидуальные данные кому-либо. Следует помнить об этом и нашим гражданам, то есть не стоит переживать из-за того, что предоставляют переписчикам (интервьюерам) личные данные о себе, о доходах, так как эти данные являются строго конфиденциальными, не подлежат разглашению и это закреплено законодательно", - отметил профессор Алматинской академии экономики и статистики.

Во второй Национальной переписи населения Анварбек Дауренбеков участвовал в заключительном этапе, на стадии обработки уже полученных данных в качестве директора департамента социальной и демографической статистики центрального аппарата Агентства РК по статистике.

Об этой переписи было сказано немало и недобрых слов, в определенной степени, на мой взгляд, заслуженных. Не буду останавливаться подробно на всех этих моментах, приведу только один пример о том, что интервьюеры в Астане собирали информацию раньше установленного времени, к тому же, по месту работы граждан, что было грубым нарушением правил проведения переписи, так как необходимо было проводить перепись по жилым помещениям и в строго установленные сроки. В связи с этим и другими нарушениями собранная информация была во многом не пригодна к обработке и надо было привести ее в надлежащий вид для сводной обработки. Здесь следует отметить большие заслуги в то время вновь назначенного председателя Агентства РК по статистике Алихана Смаилова, который смог собрать и своевременно организовать людей, которые хорошо представляли сущность и значение переписи населения, знали толк в их обработке и устранении ошибок. Не могу не подчеркнуть роль при этом известного демографа, к тому же отличного программиста Ерболата Мусабека, который разработал и применил для решения всех этих проблем более ста больших и малых программ!", - вспоминает профессор.

Он напомнил, что с 1 июня 2021 года стартовал подготовительный этап Национальной переписи населения Республики Казахстан. Начаты работы по обходу интервьюерами населенных пунктов для актуализации адресов жилых и нежилых помещений и уточнения проживающего в них населения. В подготовительном мероприятии к переписи населения планируется привлечь порядка 6,5 тыс. человек.

Создана специальная государственная комиссия по проведению третьей Национальной переписи населения под руководством первого заместителя премьер-министра РК Алихана Смаилова. Комиссия займется решением основных организационных и содержательных вопросов подготовки и проведения кампании. Проведено уже несколько заседаний этой комиссии. В целом предполагается, что, в отличие от предыдущих, эта перепись будет максимально цифровизирована. То есть с 1 сентября появится опросник на сайте Sanaq.Gov.kz, который позволит в онлайн-режиме ответить на вопросы в рамках переписи. А уже последние две недели октября непосредственно интервьюеры будут обходить дома граждан. Но тоже через планшеты заполнять в максимально удобной форме для граждан.

В региональных департаментах Бюро национальной статистики сформированы внештатные отделы по подготовке и проведению национальных переписей. В подготовительном мероприятии к переписи населения планируется привлечь порядка 6,5 тыс. человек. На первом подготовительном этапе подготовки переписи населения, свыше пяти тысяч интервьюеров (5405) обойдут населенные пункты для уточнения списка адресов. Интервьюеры (регистраторы) будут совершать обход по каждому населенному пункту, уточняя списки адресов жилищ, жилых домов и нежилых помещений, используемых в качестве жилья, а также численности постоянно проживающего населения в каждом из них, чтобы в дальнейшем разбить территории городских и сельских населенных пунктов на инструкторские и счетные участки для обеспечения полноты учета населения при переписи. Подготовительный этап продлится до 30 июня", - рассказал Анварбек Дауренбеков.

Он добавил, что основной этап Национальной переписи 2021 года пройдет с 1 сентября по 30 октября.

И наконец, хочу еще раз напомнить о том, что данные Национальной переписи населения необходимы для составления государственных экономических, социальных, демографических программ. Они нужны для всех возрастов населения: для детей дошкольного возраста - для строительства детских садов, яслей; для молодежи - для строительства общежитий, школ, вузов, стадионов и так далее; для населения в трудоспособном возрасте - для расширения и развития объектов предпринимательства, для старшего поколения - для расширения сетей поликлиник, больниц, санаториев и так далее. То есть - перепись населения проводится для населения! И надеюсь, что в третьей Национальной переписи примет участие все население страны", - сказал Анварбек Дауренбеков.

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