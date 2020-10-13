Перевозчики товаров в рамках ЕАЭС смогут оформлять накладные прямо из дома

Нур-Султан. 12 октября. Kazakhstan Today - Пилотный проект по оформлению сопроводительных накладных на товары (СНТ) планируют запустить с 1 ноября 2020 года, передает Kazakhstan Today.

Об этом рассказали в Комитете государственных доходов МФ РК.

Согласно новой системе работы, оформить СНТ необходимо до пересечения государственной границы Республики Казахстан со странами ЕАЭС. Также, в рамках пилотного проекта предусмотрено оформление СНТ при осуществлении экспортных и импортных операций во взаимной торговле со странами ЕАЭС.

В комитете отметили, что наличие оформленной СНТ исключает необходимость сканирования товаросопроводительных документов на автомобильных пунктах пропуска, что ускорит процесс прохождения государственной границы со странами ЕАЭС.

В целом пилотный проект будет осуществляться для "мягкого" перехода к обязательному внедрению СНТ с 1 марта 2021 года. Меры административной ответственности во время проведения пилота применяться не будут.

Пилотный проект предназначен для того, чтобы налогоплательщики адаптировались к работе с СНТ, настроили свои учетные системы и взаимодействие с покупателями и поставщиками.

Для оформления СНТ необходимо зарегистрироваться в информационной системе "Электронные счета-фактуры" (ИС ЭСФ) путем подписания соглашения об использовании информационной системы электронных счетов-фактур с помощью ЭЦП, которую можно получить в Центрах обслуживания населения. Регистрация и работа в ИС ЭСФ осуществляется бесплатно.

Комитет государственных доходов призывает всех участников внешнеэкономической деятельности во взаимной торговле со странами ЕАЭС провести подготовительные мероприятия по участию в пилотном проекте для последующего плавного перехода к обязательному оформлению СНТ.

Пилотный проект также предусматривает оформление СНТ при перемещении и реализации подакцизных товаров, при реализации товаров из перечня изъятия Всемирной торговой организации и товаров, по которым электронные счета-фактуры выписываются посредством модуля виртуальный склад.

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