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Первая частная школа открылась в Акмолинской области

27.11.2019, 11:41 10558
Фото: aqmola.gov.kz
Кокшетау. 27 ноября. Kazakhstan Today - В преддверии Дня Первого Президента Республики Казахстан в селе Косшы Целиноградского района распахнула свои двери новая школа-лицей "Бизнес-академия "Дара". В торжественной церемонии открытия приняли участие аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, вице-министр образования и науки Бибигуль Асылова, Казакстаннын Енбек Ерi Иван Сауэр, передает Kazakhstan Today.
 

В свете реализации послания главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева принят ряд системных мер, направленных на улучшение ситуации в социальной сфере. Особенно значимо, что данная школа появилась благодаря гражданской инициативе депутата районного маслихата, предпринимателя Матайбаевой Сайры Айтеновны. Это замечательный пример бескорыстного и искреннего служения родному краю", - подчеркнул руководитель региона в своем поздравительном слове.

 
В строительство нового образовательного объекта частным инвестором ТОО "Kazyna-SR" вложено 450 млн тенге. Школьная инфраструктура полностью соответствует современным требованиям и направлена на развитие личностного роста и навыков предпринимательства у детей. В школе имеется 25 классов-комплектов. Всего здесь обучаются 600 детей.
 
Как отметили в пресс-службе главы области, в Целиноградском районе в связи с большой плотностью населения ощущается острый дефицит в ученических местах. По поручению президента страны К.К. Токаева с весны начато строительство школы в селе Косшы на 1200 мест. В рамках развития социальной и инженерной инфраструктуры окраин города Нур-Султана в 2020-2021 годах в селе Косшы планируется строительство еще двух школ по 1200 мест.
 
В настоящее время в районе ведется строительство трех школ на 2700 мест. К 2022 году в Целиноградском районе планируется полностью решить проблему трехсменного обучения.
 

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