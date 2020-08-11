Первым замакима Туркестанской области назначен Арман Жетписбай

Туркестан. 10 августа. Kazakhstan Today - По согласованию с администрацией президента РК, распоряжением главы региона на должность первого заместителя акима Туркестанской области назначен Арман Жетписбай, передает Kazakhstan Today.

Нового первого заместителя активу представил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, сообщила пресс-служба акима.

Арман Жетписбай родился в 1971 году в селе Куйбышев Жамбылского района Жамбылской области. В 1993 году окончил Казахский химико-технологический институт по специальности "Инженер-строитель", в 2002 году - Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова по специальности "Экономист".

Трудовую деятельность начал в 1992 году в коммерческих структурах. С 1998 по 1999 годы был директором ТОО "Алаутрансгаз", ТОО "Шымкентгаз".

С 1999 по 2003 годы - заместитель директора Шымкентского филиала акционерного общества "Казкоммерцбанк", директор Кызылординского филиала акционерного общества "Казкоммерцбанк", первый заместитель председателя правления акционерного общества "Казкоммерцбанк Кыргызстан".

С 2003 по 2018 годы работал председателем правления АО "Корпорация ARNA", директором государственного учреждения "Дирекция специальной экономической зоны " Онтустік", заместителем акима Южно-Казахстанской области, акимом города Шымкента, председателем наблюдательного совета товарищества с ограниченной ответственностью ARNA Petroleum, управляющим директором АО "Казатомпром", председателем правления АО "Samruk-Kazyna Construction".

С 2018 года по настоящее время занимал должности генерального директора - первого заместителя председателя правления АО "Samruk - Kazyna Construction", генерального директора корпоративного фонда "Компания по строительству объектов".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства