Первый Президент Казахстана продлил полномочия руководителя своей канцелярии

Нур-Султан. 19 декабря. Kazakhstan Today - Решением Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы продлены полномочия Касымбекова Махмуда Базаркуловича, передает Kazakhstan Today.

"Решением Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы в соответствии с законом Республики Казахстан "О государственной службе Республики Казахстан" продлены полномочия Касымбекова Махмуда Базаркуловича - руководителя канцелярии Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы до 31 декабря 2022 года включительно", - сообщается на официальном портале Елбасы.

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