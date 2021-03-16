Первый замглавы МИД РК и посол КНР обсудили актуальные вопросы

Нур-Султан. 15 марта. Kazakhstan Today - Актуальные вопросы казахстанско-китайских отношений обсуждены на встрече первого заместителя министра иностранных дел РК Шахрата Нурышева с послом КНР Чжаном Сяо, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба МИД РК, среди важных тем стороны обсудили обращения граждан Казахстана о содействии в воссоединении с родственниками, проживающими в КНР.

Посол Чжан Сяо сообщил, что родственники обратившихся являются гражданами КНР и отбывают наказания, связанные с нарушениями законодательства страны.

По итогам встречи стороны договорились продолжить совместную работу по линии консульских служб в соответствии с принципами международного права.

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