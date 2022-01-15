Первый зампредседателя правления АО "НУХ "Байтерек" освобожден от должности

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С 14 января первый заместитель председателя правления АО "НУХ "Байтерек" Каныш Избастин освобожден от должности по собственному желанию, в связи с переходом на общественную деятельность, сообщает пресс-служба АО.
Глава государства дал ряд конкретных поручений. Особое внимание было уделено вопросам всестороннего расследования трагических событий в Казахстане, в частности, в Алматы, установления точного количества погибших среди гражданского населения, разработки новой нормативной базы координации действий силовых органов в критических ситуациях", - сообщает Акорда.
Подразделения российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ в Казахстане осуществили погрузку военной техники в самолеты ВТА Ил-76 и Ан-124 и вылетели из Алма-Аты", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
В рамках исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева, данного 11 января на заседании мажилиса парламента РК, несколько общественных организаций Казахстана учредили общественный социальный фонд (ОСФ) "Казакстан халкына". На пост председателя ОСФ "Казакстан халкына" учредителями фонда избран государственный деятель, известный финансист Болат Жамишев", - сообщили в пресс-службе премьер министра РК.
ОСФ "Казакстан халкына" будет заниматься решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки уязвимых слоев населения. Деятельность фонда будет способствовать консолидации общества и укреплению социальной справедливости", - отметили в пресс-службе.
Постановлением правительства Республики Казахстан Султангазиев Марат Елеусизович назначен на должность первого вице-министра финансов Республики Казахстан с освобождением от ранее занимаемой должности", - сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.
Как известно, сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Генеральной прокуратуре установить степень вины задержанных за различные правонарушения лиц, участвовавших в событиях "Трагического января". Президент полагает возможным в случае отсутствия отягчающих обстоятельств принять меры по смягчению наказания", - написал Уали в Facebook.
Его принципиальная позиция - мирные собрания и митинги должны проводиться в соответствии с законом, который предусматривает всего лишь уведомительный характер таких мероприятий. Митинги и собрания могут теперь проводиться в центральных районах городов. Это большой шаг вперёд в продвижении демократии в нашей стране", - поделился Берик Уали.
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