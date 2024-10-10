09.10.2024, 08:18 51826
План подачи воды в Арал выполнен почти на 100% впервые за 5 лет
Фото: правительство
Рассказать друзьям
Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В этом году, впервые за последние 5 лет, план подачи воды в Аральское море в поливной период выполнен почти на 100%. Было направлено 977 млн кубометров воды. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
По данным пресс-службы, если в последние годы в море поступало всего 350-400 млн кубометров воды, то с начала года объем превысил 2 млрд кубометров, и до конца года планируется направить порядка 500 млн.
В результате на сегодня объем воды в Северном Арале составляет 22 млрд кубометров. До этого в поливной период в море поступало 7-10 кубометров воды в секунду, в этом году в 10 раз больше - 60-70 кубометров в секунду", - сообщил заместитель руководителя Арало-Сырдарьинской бассейновой инспекции Зейнолла Казтоганов.
Кроме того, более 45 млн кубометров воды было направлено в озера Акшатау, Соргак и Камыстыбас. Это положительно сказалось на рыбном хозяйстве и туризме. Например, снизилась минерализация Аральского моря, увеличилась популяция рыбы. После высыхания моря улов рыбаков едва достигал 400 тонн в год. Сейчас они вылавливают до 7,5-8 тыс. тонн рыбы.
Министерством водных ресурсов и ирригации совместно со Всемирным банком разрабатывается проект второй фазы программы по сохранению Северного Аральского моря, который будет сосредоточен на устойчивом обеспечении водой, развитии экономических и социальных инициатив.
новости по теме
10.10.2024, 10:16 491
Пострадавшим от паводков предпринимателям выплачено более 10 млрд тенге
Предприниматели подали 764 заявки на сумму 15 млрд тенге
Рассказать друзьям
Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 10,1 млрд тенге выплачено предпринимателям, пострадавшим от паводков. Для компенсации имущественных потерь предпринимателей из резерва правительства выделены средства в сумме 12,1 млрд тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства национальной экономики.
В рамках Правил компенсации имущественных потерь, причиненных субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) в результате последствий паводков 2024 года, местными исполнительными органами проводится работа по приему и рассмотрению заявок субъектов МСП о возмещении полученного ущерба.
На 1 октября 2024 года субъектами МСП подано 764 заявки на сумму 15 млрд тенге. По 630 заявкам на сумму порядка 12 млрд тенге принято положительное решение, из них по 615 заявкам (80,4% от общего числа заявок) на сумму более 10,1 млрд тенге выплаты произведены в полном объеме.
По 30 заявкам принято решение отказать в выплате компенсаций. По остальным пострадавшим объектам продолжаются оценочные и сметные работы, после завершения которых заявки будут вынесены на рассмотрение Региональных комиссий.
Наибольшее количество заявок поступило из Атырауской (423 заявки) и Северо-Казахстанской (107 заявок) областей. Из Западно-Казахстанской области поступило 87 заявок, Костанайскойобласти 68 заявок, Актюбинская область 51 заявка, Акмолинская область 28 заявок.
Напомним, согласно правилам возмещению подлежат стоимость утраченного имущества (здания, строения, оборудования), стоимость товарно-материальных ценностей, стоимость восстановительных работ поврежденных зданий, строений.
10.10.2024, 09:32 1071
Минводных ресурсов выявило нарушения в филиале "Казводхоза" в Алматинской области
Выявлены нарушения, связанные с незаконным использованием воды и госзакупками
Рассказать друзьям
Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Минводных ресурсов и ирригации выявило нарушения в филиале "Казводхоза" в Алматинской области. Материалы переданы в уполномоченные органы, сообщили в пресс-службе министерства.
Выявлены нарушения, связанные с незаконным использованием воды, неэффективным использованием водных ресурсов и государственными закупками.
В Куртинском районе Алматинской области выявлены факты использования крестьянскими хозяйствами поливной воды без заключения договоров с местным филиалом "Казводхоза". Вода использовалась для полива 100 га посевных площадей", - проинформировали в Минводных ресурсов.
Также выявлены дополнительные потери воды на канале из-за ненадлежащего состояния некоторых гидротехнических сооружений. Таким образом, из-за недостаточного контроля руководства филиала за техническим состоянием объектов, имеет место неэффективное использование водных ресурсов и учет воды.
Установлены факты нарушения законодательства в сфере государственных закупок. Филиал заключил 7 договоров о государственных закупках из одного источника с нарушением законодательства и внутренних нормативных документов. Ранее, в июле 2023 года, аналогичным способом был заключен договор на оказание услуг по проведению механизированной очистки земляной части Левобережного магистрального канала на общую сумму 17,5 млн тенге. То есть нарушения совершаются систематически", - отметили в ведомстве.
Кроме того, сообщается, что исполняющим обязанности директора филиала не соблюдены меры, установленные антикоррупционным законодательством о недопустимости совместной работы с близкими родственниками.
По итогам проверки общая сумма всех выявленных нарушений составила порядка 20 млн тенге. Материалы по всем выявленным нарушениям направлены в соответствующие уполномоченные органы. По трем правонарушениям на и.о. директора филиала наложены административные штрафы. Также в качестве предупреждений и.о.директора ранее был неоднократно привлечен к дисциплинарной ответственности. Филиалу области даны рекомендации по устранению недочетов", - добавили в пресс-службе.
Сообщается, что проверки филиалов "Казводхоза" продолжатся и в других областях. Для более эффективной борьбы с "черным рынком" воды при министерстве создан новый Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов.
Напомним, ранее по итогам проверок, проведенных Высшей аудиторской палатой и Министерством водных ресурсов и ирригации, к дисциплинарной ответственности привлечены пять руководящих работников "Казводхоза". А департамент внутреннего аудита Минводных ресурсов и ирригации выявил 10 фактов незаконного использования воды в Жамбылской области. Руководитель филиала был освобожден от занимаемой должности.
10.10.2024, 08:54 3891
На реконструкцию магистральных теплосетей Актау выделили 5 млрд тенге
Фото: primeminister.kz
Рассказать друзьям
Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Правительством выделены средства на реконструкцию магистральных теплосетей Актау. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Олжас Бектенов, сообщила пресс-служба правительства.
Документ предусматривает перечисление 5 млрд тенге бюджету Мангистауской области в виде целевых трансфертов на реализацию проекта по реконструкции магистральных тепловых сетей города Актау.
В частности, данные средства, с учетом солидарного софинансирования из местного бюджета в размере 10% от общей стоимости работ, будут направлены на реконструкцию участка трассы с наибольшим износом, протяженностью 11,5 км.
Ранее за счет средств подрядной организации уже проложено порядка 11,5 км сетей теплоснабжения. В целом, в период с 2024 по 2026 годы требуется поэтапная замена 44 км магистрального теплопровода, их износ составляет более 75%. Следует отметить, что основная часть сетей теплоснабжения Актау введена в эксплуатацию с 1962 года.
В результате принимаемые меры позволят снизить износ сетей для предоставления населению качественных коммунальных услуг и бесперебойного прохождения отопительного периода.
09.10.2024, 21:24 24711
В Павлодаре не допустили точечную застройку девятиэтажными домами
Фото: прокуратура Павлодарской области
Рассказать друзьям
Павлодар. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 30 ноября 2023 года акимат Павлодар утвердил проект детальной планировки (ПДП) о возможности строительства девятиэтажных многоквартирных жилых домов с площадью 364 га, сообщает пресс-служба прокуратуры Павлодарской области.
Этот документ противоречил требованиям Генерального плана, где допускается строительство подобных объектов не более 4-5 этажей. По иску прокурора незаконный акт местного исполнительного органа судом признан незаконным и отменен", - сообщили в надзорном органе.
Ранее, по акту надзора за совершение проступка дискредитирующего государственную службу главный архитектор освобожден от занимаемой должности по отрицательным мотивам.
Напомним, экологи выразили обеспокоенность застройкой ущелья Ремизовка в Алматы. По их словам, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки. Такое воздействие нарушает структуру почвы и вызывает ее усиленную эрозию, что в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий.
Агентство неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то благодаря горным рекам считалось образцовым. Также растет угроза селепроявлений. Экоактивисты также отмечают, что Алматы, в особенности его предгорные районы, является высокосейсмичной зоной и подвержен сильным землетрясениям, увеличивает опасность строительство многоэтажных зданий.
09.10.2024, 20:18 27466
Казахстан заявил о способности поставлять критические минералы и металлы в США
РК способна организовать поставки практически всех элементов объединенного списка КСМ США и ЕС
Рассказать друзьям
Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев провел встречу с Торговой миссией США. В ходе встречи министр отметил, что Казахстан недавно стал полноправным членом MSP и готов внести вклад в обеспечение безопасности глобальной цепочки поставок критических минералов и металлов, сообщает пресс-служба МПТ РК.
В Казахстане для этого имеются все необходимые предпосылки, включая диверсифицированную минерально-сырьевую базу, инфраструктуру, человеческий капитал и высокую компетенцию, а также развитую Midstream индустрию.
Когда мы называем нашу минерально-сырьевую базу диверсифицированной, мы желаем подчеркнуть факт того, что Казахстан может обеспечить поставки 21 элемента из списка 50 КСМ США и 19 минералов из списка 34 КСМ Европейского союза. Не каждая страна может покрывать столь широкий список КСМ, ограничиваясь несколькими наименованиями, на поставках которых они специализируются", - подчеркнул Канат Шарлапаев.
Также было отмечено, что возможности Казахстана не ограничиваются вышеперечисленными элементами. С учетом наличия залежей других минералов, Казахстан способен организовать поставки практически всех элементов объединенного списка КСМ США и ЕС.
Делегация Торговой миссии выразила заинтересованность в обсуждении путей сотрудничества в области устойчивых методов добычи, разведки и разработки редкоземельных металлов. А также в обсуждении интеграции инновационных технологий для повышения эффективности и экологической устойчивости в горнодобывающей промышленности Казахстана.
В ходе встречи стороны обсудили инвестиционные возможности в горнодобывающей и промышленной сферах, а также партнерство в проектах промышленной модернизации и инфраструктуры.
09.10.2024, 16:36 35361
Реализацию совместных многосторонних проектов обсудили президент Казахстана и глава Нацассамблеи Южной Кореи
Токаев выразил поддержку усилиям сторон по активизации межпарламентского взаимодействия двух стран
Рассказать друзьям
Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель Национальной ассамблеи Республики Корея У Вон Шик обсудили ход реализации текущих и перспективных совместных проектов, в том числе в сферах автомобилестроения, энергетики, промышленности, образования и культуры, сообщает Акорда.
Президент подчеркнул, что первый визит У Вон Шика в качестве председателя Национальной ассамблеи Республики Корея в Казахстан является ярким свидетельством особых отношений между двумя странами. Он отметил динамичное развитие многогранного сотрудничества с Южной Кореей, являющейся одним из ключевых партнеров Казахстана в Азии.
Глава государства выразил поддержку усилиям сторон по активизации межпарламентского взаимодействия, которое служит важным механизмом в деле дальнейшего укрепления политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.
У Вон Шик поблагодарил президента Казахстана за оказанное гостеприимство и подтвердил приверженность углублению казахско-корейских отношений по всему спектру направлений
Собеседники подчеркнули важность поддержания диалога на всех уровнях, включая встречи в рамках многосторонних площадок.
09.10.2024, 16:01 37551
Казахстан и Катар будут сотрудничать в области военной подготовки
Мажилис ратифицировал соответствующее соглашение
Рассказать друзьям
Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис парламента Республики Казахстан ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве между правительствами Казахстана и Катара, передает корреспондент агентства.
Документ гласит, что правительство РК и правительство Государства Катар будут осуществлять сотрудничество в области военного образования и подготовки военнослужащих; в сфере военной медицины и науки; при подготовке культурных и спортивных мероприятий в военной области; проводить консультации по вопросам, связанным с операциями по поддержанию мира; в области боевой подготовки и прочих.
В рамках соглашения уполномоченные органы стран создадут совместную рабочую группу, уполномоченных определять, организовывать и координировать деятельность.
В соответствии с соглашением, оборудование и имущество сторон при их ввозе (вывозе) на территорию государства другой стороны в рамках соглашения освобождаются от пошлин, сборов и налогов.
09.10.2024, 11:22 46641
Фейки о пожаре в Карагандинской области: в прокуратуре предупредили об ответственности
Там напомнили, что распространение заведомо ложной информации является уголовно-наказуемым деянием и влечет уголовную ответственность
Рассказать друзьям
Караганда. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В прокуратуре Карагандинской области обратились к жителям Каркаралинского района с просьбой не распространять непроверенные сообщения о степном пожаре.
В средствах массовой информации и различных социальных сетях участились случаи распространения заведомо ложной информации касательно пожара в Каркаралинском районе. Публикуются непроверенные сообщения. Подобные фейковые вбросы формируют не только ложное общественное мнение, но и негативно влияют на общественный правопорядок", - предупредили в прокуратуре.
Там напомнили, что распространение заведомо ложной информации является уголовно-наказуемым деянием и влечет уголовную ответственность по статье 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Наказание по этой статье грозит штрафом в размере до 1000 МРП (3 млн 692 тыс. тенге), либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.
Прокуратура Каркаралинского района призывает граждан, представителей средств массовой информации, пользователей социальных сетей неукоснительно соблюдать законодательство и не допускать совершения данного правонарушения, доверять только официальным источникам информации", - подчеркнули в ведомстве.
Напомним, в Карагандинской области продолжается ликвидация степного пожара. Новые очаги горения не обнаружены.
Как сообщалось ранее, пожар начался 6 октября близ села Коянды Каркаралинского района Карагандинской области. Первоначально площадь пожара составляла 3 тыс. га. За сутки площадь пожара увеличилась с 3 тыс. до 35 тыс. га. В ходе тушения пожара пострадали пять человек, один из них скончался. Огонь из Карагандинской области перешел на непокрытую лесом территорию Баянаульского государственного национального природного парка Павлодарской области. Его удалось локализовать вечером 7 октября и ликвидировать 8 октября.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
10.10.2024, 08:54На реконструкцию магистральных теплосетей Актау выделили 5 млрд тенге 10.10.2024, 08:281771В Акмолинской области с рельсов сошел грузовой поезд 10.10.2024, 08:44811В Казахстане против ВПЧ вакцинировали более 22 тысяч девочек 10.10.2024, 09:32341Минводных ресурсов выявило нарушения в филиале "Казводхоза" в Алматинской области 03.10.2024, 21:02163976Экономика Казахстана сохраняет устойчивость - МВФ 03.10.2024, 19:25146846Доходы казахстанских семей от продажи собственной животноводческой продукции упали 06.10.2024, 17:00146816Международные миссии дали оценку проходящему в Казахстане референдуму по АЭС 04.10.2024, 11:22146561В Атырау возникла нехватка сжиженного газа 05.10.2024, 11:57145351В Казахстане почти 26 млрд тенге направят на льготное кредитование сахарных заводов 26.09.2024, 17:17254846Объем господдержки казахстанских аграриев увеличат до 1,4 трлн тенге 26.09.2024, 15:43247406Посол Абаев: Россия - лидер по числу предприятий с иностранным капиталом в Казахстане 26.09.2024, 12:31233411До 11 млрд кубометров в год увеличится объем транзита российского газа через Казахстан в Узбекистан 26.09.2024, 12:00227396АБР снизил прогноз роста ВВП Казахстана на 2024 год до 3,6% 19.09.2024, 12:36218321Финансовые нарушения на 1,2 млрд тенге выявил госаудит в обрабатывающей промышленности
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?