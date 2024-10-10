План подачи воды в Арал выполнен почти на 100% впервые за 5 лет

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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 10,1 млрд тенге выплачено предпринимателям, пострадавшим от паводков. Для компенсации имущественных потерь предпринимателей из резерва правительства выделены средства в сумме 12,1 млрд тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства национальной экономики.





В рамках Правил компенсации имущественных потерь, причиненных субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) в результате последствий паводков 2024 года, местными исполнительными органами проводится работа по приему и рассмотрению заявок субъектов МСП о возмещении полученного ущерба.





На 1 октября 2024 года субъектами МСП подано 764 заявки на сумму 15 млрд тенге. По 630 заявкам на сумму порядка 12 млрд тенге принято положительное решение, из них по 615 заявкам (80,4% от общего числа заявок) на сумму более 10,1 млрд тенге выплаты произведены в полном объеме.





По 30 заявкам принято решение отказать в выплате компенсаций. По остальным пострадавшим объектам продолжаются оценочные и сметные работы, после завершения которых заявки будут вынесены на рассмотрение Региональных комиссий.





Наибольшее количество заявок поступило из Атырауской (423 заявки) и Северо-Казахстанской (107 заявок) областей. Из Западно-Казахстанской области поступило 87 заявок, Костанайскойобласти 68 заявок, Актюбинская область 51 заявка, Акмолинская область 28 заявок.





Напомним, согласно правилам возмещению подлежат стоимость утраченного имущества (здания, строения, оборудования), стоимость товарно-материальных ценностей, стоимость восстановительных работ поврежденных зданий, строений.