План проведения референдума по АЭС утвердил ЦИК

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Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Центризбирком РК утвердил план основных мероприятий по подготовке и проведению республиканского референдума по АЭС, - Центризбирком РК утвердил план основных мероприятий по подготовке и проведению республиканского референдума по АЭС, сообщает пресс-служба ЦИК.





Согласно плану состав территориальных и участковых комиссий референдума будет озвучен в СМИ не позднее 12 сентября 2024 года.





Агитация перед республиканским референдумом начинается после назначения референдума и заканчивается в 00.00 часов 5 октября 2024 года.





Списки граждан, имеющих право участвовать в референдуме, подписанные акимом, должны быть предоставлены в участки не позднее 15 сентября 2024 года.





При этом граждан должны оповестить о времени и месте голосования не позднее 26 сентября 2024 года.





Обеспечить бюллетенями территориальные комиссии следует не ранее чем за три дня и не позднее чем за один день до голосования (3-5 октября 2024 года).





Голосование будет проходить 6 октября 2024 года с 07.00 до 20.00, при этом комиссии начнут работу уже в 06.00.

Подсчет голосов и составление протокола о результатах голосования на участке референдума начинается в 20.00 по местному времени. Время подсчета не должно превышать 12 часов.





Копия протокола о результатах голосования будет размещена в помещении участка референдума в специально установленном месте для всеобщего ознакомления.





Опубликовать итоги в СМИ центральная комиссия должна не позднее 12 октября 2024 года.





О ходе подготовки и организации республиканского референдума с учетом обновленного законодательства президенту Касым-Жомарту Токаеву сегодня доложил председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров, сообщает Акорда





Он также представил главе государства стратегию развития ЦИК.





Пo итогам встречи президент дал Абдирову ряд поручений.