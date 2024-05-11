10.05.2024, 11:06 51771

Площади масличных и кормовых культур увеличат в Казахстане

В некоторых регионах уже начаты посевные работы, засеяно 1,5 млн га площадей
Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Площади масличных и кормовых культур увеличат в Казахстана, сообщил на заседании правительства министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

Общая посевная площадь составит 23,8 млн га.

Площади масличных культур планируется увеличить на 373 тыс. га, кормовых культур - на 66 тыс. га.

В некоторых регионах уже начаты посевные работы, засеяно 1,5 млн га площадей. Подготовлено 99% семян.
"Оставшийся объем будет обеспечен за счет резерва Продкорпорации. На сегодня проводятся работы по воздушно-тепловому обогреву и протравке семян", - рассказал глава Минсельхоза.

На борьбу со стадными саранчовыми в этом году выделено 8,1 млрд тенге, приобретен запас пестицидов.

Для проведения посевной кампании в сельхозформированиях в наличии имеется 150 тыс. тракторов, порядка 5 тыс. высокопроизводительных посевных комплексов, 76 тыс. сеялок, 219 тыс. почвообрабатывающих орудий", - проинформировал Сапаров.


Он также сообщил, что аграриям выделено 376 тыс. тонн дизтоплива по льготной (250 тенге за литр) цене, что ниже рыночной стоимости на 15%.

Ранее сообщалось, что в Казахстане сократят посевные площади пшеницы и увеличат посевы масличных, картофеля и свеклы. Массовая посевная кампания начнется во второй декаде мая.
 

новости по теме

11.05.2024, 13:01 1976

Назначен заместитель начальника Службы государственной охраны Казахстана

Президент РК подписал распоряжение
Астана. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК назначил заместителя начальника Службы государственной охраны Казахстана.

Распоряжением главы государства Канцеров Константин Вадимович назначен заместителем начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан", - говорится в сообщении Акорды.

 
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Теги:АкордаГосохранаПрезидент
10.05.2024, 20:48 32521

В Темиртау пройдут антитеррористические учения

Предусмотрены меры ограничения
Темиртау. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В субботу, 11 мая, с 10.00 до 14.00 в условиях КГКП "Ледовый дворец спорта Мұз айдыны" ("ЛДС Мұз айдыны") в Темиртау планируется проведение учебного мероприятия по экстренному реагированию на террористические проявления, сообщает пресс-служба Антитеррористического центра РК.

В здании "Мұз айдыны ЛДС" предусмотрены меры ограничения.

Призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов, доверять только официальным источникам информации и не допускать распространения ложной информации среди населения", - сообщили в оперштабе по борьбе с терроризмом.

 
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Теги:УченияТемиртауантитеррор
10.05.2024, 20:09 34051

Сербия выделила Казахстану 1 млн евро для строительства жилья, разрушенного паводками

Это решение является символом долгосрочного партнерства
Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 10 мая на счета фонда "Қазақстан халқына" поступил 1 млн евро от правительства Сербии для строительства домов в регионах, пострадавших от паводков. Это решение является символом долгосрочного партнерства и дружбы между двумя странами, сообщает СЦК.

Этот вклад подчеркивает уровень солидарности и отражает растущее доверие зарубежных доноров к нашей деятельности, прозрачности при распределении помощи", - отметил председатель правления фонда "Қазақстан халқына" Болат Жамишев.


В целом по состоянию на 10 мая собрано 5,3 млрд тенге дополнительно к 10 млрд тенге, выделенным фондом для строительства жилья, разрушенного стихией.

Напомним, 6 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудил с главой Сербии Александром Вучичем свой визит в Белград.
 
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Теги:помощьСербияКазахстан
10.05.2024, 19:49 34931

Назначен председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭПР РК

Должность получил Ерболат Кожиков
Назначен председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭПР РК
Фото: МЭПР РК
Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Приказом министра экологии и природных ресурсов Ерболат Кожиков назначен на должность председателя Комитета экологического регулирования и контроля, сообщает пресс-служба МЭПР РК.

Ерболат Кожиков родился в 1976 году в Актюбинской области. Окончил Актюбинский государственный университет имени Жубанова, высшую школу права "Әділет".

Трудовую деятельность начал в 1998 году оператором по добыче нефти и газа. В разные годы работал ведущим специалистом, главным специалистом Актюбинского территориального комитета государственного имущества и приватизации, областного территориального управления охраны окружающей среды, Тобыл-Торгайского департамента экологии. Занимал должности начальника отдела, руководителя отдела департамента экологии по Актюбинской области, а также заместителя руководителя - главного государственного экологического инспектора департамента экологии по Актюбинской области.

С 2020 года работает в структуре Министерства экологии и природных ресурсов РК.
 
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Теги:КадрыМинэкологииперестановки
10.05.2024, 17:45 38801

Президент Казахстана подписал указ о мерах по либерализации экономики

В РК создадут национальный офис по приватизации
Президент Казахстана подписал указ о мерах по либерализации экономики
Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по либерализации экономики", сообщает Акорда.

Указ разработан в рамках исполнения поручения главы государства, данного на расширенном заседании правительства 7 февраля 2024 года, и направлен на обеспечение свободы предпринимательства путем развития конкуренции, сокращения государственного участия в экономике, снижения издержек бизнеса", - проинформировали в пресс-службе.


Сообщается, что указом предусмотрено создание при Агентстве по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан национального офиса по приватизации, который обеспечит выработку критериев государственных активов, подлежащих приватизации и формирование их перечня.

Кроме того, предусмотрены меры по повышению самостоятельности, качества и независимости корпоративного управления АО "ФНБ "Самрук-Казына" и его дочерних компаний, а также совершенствование осуществляемых ими закупочных процессов. Помимо этого, предусмотрен ряд конкретных мер в целях развития конкуренции на товарных рынках.

Также предлагаются меры по дальнейшему совершенствованию регуляторной политики и либерализации процедур для открытия и ведения бизнеса. В частности, предполагается упрощение и автоматизация доступа потребителей к коммерческим услугам, предоставляемым квазигосударственными организациями, процедур получения технических условий и подключения к инженерным сетям.

Поручается предоставить возможность использования проектов, соответствующих передовым международным стандартам, для строительства объектов без обязательной разработки проектно-сметной документации по казахстанским стандартам", - говорится в документе.


Также отдельным блоком в указе выступает комплекс мероприятий, направленных на усиление защиты прав и законных интересов бизнеса, в том числе путем декриминализации уголовных правонарушений в сфере экономической деятельности, согласования с прокурорами запретительно-ограничительных мер, инициируемых госорганами и др.

Реализация указа придаст дополнительный импульс масштабному и ускоренному сокращению доли государственного сектора в экономике, а также высвобождению экономического пространства для частного предпринимательства", - подчеркивается в документе.


Напомним, в феврале на расширенном заседании в правительстве президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости принятия системных мер для комплексной либерализации экономики.
 
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Теги:ТокаевУказПодписание
10.05.2024, 11:29 51671

Саранча, задержка субсидий, засуха: насущные проблемы аграриев обсудили в правительстве

От фермеров ждут выполнения встречных обязательств: соблюдения агротехнологий, своевременного внесения удобрений и средств защиты растений
Саранча, задержка субсидий, засуха: насущные проблемы аграриев обсудили в правительстве
Фото: Depositphotos
Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве обсудили насущные вопросы аграриев, включая распределение субсидий, своевременную обработку полей от вредителей, полив и т.д.

По словам премьер-министра Олжаса Бектенова, правительство выделило на проведение весенних полевых работ 140 млрд тенге. Продолжена программа форвардного закупа, выделен дополнительный объем дизтоплива, ведется отгрузка удобрений с отечественных заводов в рассрочку.

В ответ в правительстве ждут от фермеров выполнения встречных обязательств.

Это неукоснительное соблюдение агротехнологий, своевременное внесение удобрений и средств защиты растений", - заявил Бектенов.


Он сообщил, что от аграриев поступают жалобы на нехватку удобрений на отечественных заводах, и поручил Министерству промышленности принять соответствующие меры.

Относительно вопроса о справедливом распределении сельхозсубсидий Бектенов заявил, что "деньги не должны становиться доходом крупных игроков отрасли".

Акимам регионов и Минсельхозу поручено взять на жесткий контроль обеспечение аграриев справедливым и рациональным субсидированием, сделав упор на мелкие и средние хозяйства.

Деньги должны расширять возможности сельчан и влиять на объемы производимой продукции, а не становиться доходом крупных игроков отрасли", - отметил Бектенов.


Также Минсельхозу и Минводы поручено обеспечить стабильный полив, особенно в южных регионах республики.

Ситуация прошлого года в Жамбылской области не должна повториться", - констатировал премьер.


На борьбу с саранчовыми вредителями из бюджета выделено 8,1 млрд тенге.

На 2024 год приходится пик естественного цикла распространения саранчовых. Необходимо к данному вопросу подойти очень ответственно", - призвал Бектенов.


Он поручил Минсельхозу совместно с акиматами областей мобилизовать дополнительные ресурсы на выявление мест распространения насекомых и взять на контроль работу по обработке.

Ранее в правительстве озвучили основные проблемы в сельском хозяйстве. В их числе: проблемы с запасами качественных посевных семян, несоблюдение агротехнологий, нехватка удобрений и пестицидов, высокий износ сельхозтехники, выплата субсидий с большой задержкой и др.

В частности, в прошлом году часть урожая в южных областях погибла из-за засухи, а в северных областях - из-за дождей. В этом году синоптики прогнозируют засуху в трех регионах Казахстана уже в мае.
 
10.05.2024, 10:23 55046

На электростанциях Казахстана отремонтируют 10 энергоблоков, 55 котлов и 45 турбин  Дополнено

На подготовку энергоисточников выделено 17 млрд тенге
На электростанциях Казахстана отремонтируют 10 энергоблоков, 55 котлов и 45 турбин
Фото: primeminister.kz
Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев на заседании правительства рассказал о запланированных работах на электростанциях в 2024 году.

На электрических станциях в текущем году запланирован ремонт 10 энергоблоков, 55 котлов и 45 турбин", - сказал министр.


По его словам, ремонт уже начат на двух энергоблоках, 12 котлах и двух турбинах. Завершен ремонт на одном энергоблоке, одном котле и четырех турбинах.

По электрическим сетям запланированы ремонты линий электропередачи общей протяженностью 20,9 тыс. км, а также 423 единиц высоковольтных подстанций.

Согласно поданным заявкам из резерва правительства уже выделено на подготовку энергоисточников 17 млрд тенге. По оставшимся заявкам работа завершится в ближайшее время, отметил глава Минэнерго.

Глава государства поручил в приоритетном порядке завершить модернизацию 19 теплоисточников, находящихся в красной зоне риска. По каждому объекту поручаю Министерству энергетики докладывать мне еженедельно. Сдвигов сроков быть не должно. Ситуацию нельзя доводить до вынужденного ремонта зимой, как это было в Кентау и Степногорске, на МАЭКе и ГРЭС "Топар". Весь летний период поручаю работать в усиленном режиме. Если сроки завершения работ будут затянуты или качество окажется ниже должного, то будут приняты меры как в отношении собственников, так и акиматов", - сказал глава правительства Олжас Бектенов.


Он поручил утвердить до 15 мая все планы мероприятий по подготовке к отопительному сезону, а также своевременно обеспечить топливом все теплоисточники, активизировать работу по складированию запасов коммунально-бытового угля в тупиках в летнее время.

До 15 сентября в центральных, северных и восточных регионах, а в остальных регионах до 15 октября необходимо обеспечить полную готовность всей инженерной инфраструктуры и объектов ЖКХ к новому отопительному сезону", - сказал Бектенов.


Дополнено 10.05.2024, 11.15

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе заседания правительства поручил пересмотреть подготовку кадров для систем жизнеобеспечения, сообщает пресс-служба премьер-министра.

В частности, министерствам социального блока Олжас Бектенов поручил проработать вопрос обеспечения отрасли тепло- электроэнергетики кадрами, где имеется дефицит специалистов.

Подчеркивается, что для этого министерствам труда, науки и просвещения необходимо провести полный анализ текущей ситуации на рынке труда в данной сфере и при необходимости увеличить количество грантов на нужные специальности.
 
10.05.2024, 09:50 55821

Полиция Алматы переведена на усиленный вариант несения службы

Полиция Алматы переведена на усиленный вариант несения службы
Фото: Polisia.kz
Алматы. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция переведена на усиленный вариант несения службы в Алматы. В городе с 10 по 20 мая включительно проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок", сообщает официальный портал МВД Polisia.kz.

В проведении ОПМ задействованы сотрудники служб и подразделений полиции совместно с военнослужащими Национальной гвардии. В целях поддержания должного общественного порядка, предупреждения, пресечения правонарушений на улицах и в других общественных местах в рамках отработки увеличена плотность полицейских нарядов.

Сотрудники полиции и военнослужащие прочесывают улицы, дворы, скверы, дачные массивы и другие общественные места. Полиция также проводит проверки по выявлению нарушений миграционного законодательства, в том числе в строительной и торговой сфере.

Кроме того, проводится проверка владельцев гражданского оружия и лиц, стоящих на профилактическом учете полиции. Активизирована работа оперативных подразделений департамента полиции по розыску без вести пропавших лиц, уголовных преступников, а также разоблачению преступных групп, промышляющих кражами чужого имущества, квартирными кражами, угонами и др.
 
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Теги:усилениеПолицияАлматы

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