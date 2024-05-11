Площади масличных и кормовых культур увеличат в Казахстане

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Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Площади масличных и кормовых культур увеличат в Казахстана, - Площади масличных и кормовых культур увеличат в Казахстана, сообщил на заседании правительства министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.





Общая посевная площадь составит 23,8 млн га.





Площади масличных культур планируется увеличить на 373 тыс. га, кормовых культур - на 66 тыс. га.





В некоторых регионах уже начаты посевные работы, засеяно 1,5 млн га площадей. Подготовлено 99% семян.

"Оставшийся объем будет обеспечен за счет резерва Продкорпорации. На сегодня проводятся работы по воздушно-тепловому обогреву и протравке семян", - рассказал глава Минсельхоза.





На борьбу со стадными саранчовыми в этом году выделено 8,1 млрд тенге, приобретен запас пестицидов.





Для проведения посевной кампании в сельхозформированиях в наличии имеется 150 тыс. тракторов, порядка 5 тыс. высокопроизводительных посевных комплексов, 76 тыс. сеялок, 219 тыс. почвообрабатывающих орудий", - проинформировал Сапаров.





Он также сообщил, что аграриям выделено 376 тыс. тонн дизтоплива по льготной (250 тенге за литр) цене, что ниже рыночной стоимости на 15%.



