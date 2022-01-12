По информации КНБ, ситуация в стране в целом стабилизируется
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Президент встретился в Алматы с семьями погибших сотрудников силовых структур
Они настоящие герои, пожертвовали своей жизнью ради безопасности нашего народа, ради будущих поколений, граждан нашей страны. Мы восхищены их подвигом, будем всегда помнить. Они навсегда останутся в памяти нашего народа. Я даю слово, что все ваши семьи не останутся без внимания. Мы будем оказывать постоянную помощь, будь это жилищные условия, направление детей на учебу", - сказал президент.
Токаев: восстановить Алматы - дело чести для меня
Вы знаете, Алматы - мой родной город. Здесь я родился, учился. Сейчас перед нами стоит задача в самое короткое время восстановить этот город. Это, можно сказать, дело чести для меня как президента и как гражданина нашего государства. У меня нет никаких сомнений, что город будет восстановлен, причем перед правительством стоит задача, чтобы город выглядел еще лучше, чем раньше. Надо очень хорошо поработать", - сказал Токаев.
Завтра начинается организованный вывод миротворческого контингента ОДКБ. У меня были переговоры с руководителями соответствующих государств. Пользуясь возможностью, я хотел бы выразить признательность командованию контингента за проделанную работу в течение этих нескольких дней. Само пребывание миротворческого контингента ОДКБ в Казахстане, в том числе в Алматы, сыграло очень большую роль с точки зрения стабилизации ситуации в нашей стране. Безусловно, это имело большое психологическое значение для отражения агрессии террористов и бандитов. Миссия оценивается как очень успешная. Еще раз выражаю благодарность моим коллегам – главам государств", – отметил президент.
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Токаев прибыл в Алматы
Подтверждаем, что президент прибыл в Алматы. Принимал участие в заседании оперативного штаба в Алматы. Также прошла встреча с родными и близкими погибших сотрудников полиции, военнослужащих, выразил соболезнования и вручил награды", - сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
Здания акимата и департамента полиции Алматы взяли под охрану военнослужащие ДШВ
С объявлением режима чрезвычайного положения военнослужащие десантно-штурмовых войск взяли под охрану здания акимата и Департамента полиции города Алматы. Они также несут службу на блокпостах по периметру мегаполиса, осуществляя контрольно-пропускной режим въезда и выезда из города", - говорится в описании под видео, размещенном на странице Министерства обороны РК в youtube.
Продолжается зачистка населенных пунктов - Токаев
НУР-СУЛТАН. 9 ЯНВАРЯ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев провел 9 января очередное заседание оперативного штаба, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В ходе заседания с докладами выступили генеральный прокурор, председатель комитета национальной безопасности, и.о. министра внутренних дел. Токаеву доложили об обстановке в стране, сообщается на сайте Акорды.
"Правоохранительными органами и Вооруженными силами принимаются меры по восстановлению порядка и законности в стране, обеспечивается соблюдения режима чрезвычайного положения в регионах. Выставлены блокпосты, объединенному миротворческому контингенту государств-участников ОДКБ под охрану передан ряд стратегических объектов. Силовыми структурами продолжается "зачистка" населенных пунктов. Проводятся оперативные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию террористов, сбору и документированию доказательной базы, проведению соответствующих экспертиз", - говорится в сообщении.
В настоящее время возбуждены 125 уголовных дел, в органы полиции доставлены 5,8 тысячи человек, среди них есть значительное количество иностранцев.
Было отмечено, что во всех регионах страны ситуация стабилизирована, установлен контроль над оперативной обстановкой, правоохранительными органами освобождены все ранее захваченные административные здания, восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что силовыми структурами будут приняты все необходимые меры по полному восстановлению общественного порядка и безопасности в стране.
В ходе заседания главой государства было поручено создать правительственную комиссию по вопросам ликвидации последствий, причиненных в результате беспорядков в отдельных регионах.
Президент поручил оперативно приступить к работам по восстановлению административных зданий, социальных и коммунальных объектов города Алматы и других регионов.
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Премьер-министр РК дал ряд конкретных поручений министрам
Глава государства обозначил конкретные задачи по решению актуальных вопросов в социально-экономическом развитии страны. Поручения и инициативы президента основаны на запросах общества и современных вызовах. Их реализация станет фактором дальнейшего повышения устойчивости и конкурентоспособности экономики, роста благосостояния и улучшения качества жизни населения", - отметил премьер-министр РК.
Необходимо кардинально пересмотреть порядок закупок Фонда "Самрук-Казына" с точки зрения сокращения доли государственных закупок способом из одного источника. Министерству финансов обеспечить надлежащий контроль по обоснованности осуществления государственных закупок данным способом. Фонду "Самрук-Казына" совместно с Министерством финансов, Агентством по защите и развитию конкуренции пересмотреть весь процесс осуществления закупок фонда и его дочерних компаний на уровне одного документа", - сказал Смаилов.
Необходимо сформировать понятные для всех правила межбюджетных взаимоотношений между центром и регионами. В этой связи Министерству нацэкономики необходимо подготовить пакет поправок в бюджетное законодательство и усовершенствовать методику расчетов трансфертов общего характера", - распорядился премьер.
Одним из дополнительных источников дохода бюджета должны стать акцизы для производителей бензина и посредников. Поручаю министерству энергетики совместно с министерствами финансов, нацэкономики в недельный срок провести соответствующие расчеты и внести согласованные предложения", - отметил Смаилов.
Для качественного и своевременного проведения весенне-полевых работ поручаю министерству сельского хозяйства принять необходимые меры по материально-техническому обеспечению и своевременному субсидированию производителей сельхозпродукции", - сказал премьер.
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