Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - Под председательством президента РК Касым-Жомарта Токаева в режиме видеоконференцсвязи состоялось очередное заседание оперативного штаба. С докладами выступили генеральный прокурор, председатель КНБ, исполняющие обязанности министров внутренних дел и обороны, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По линии генеральной прокуратуры Касым-Жомарту Токаеву доложили, что за нарушение режима чрезвычайного положения к административной ответственности привлечено 2161 лицо. Со дня объявления антитеррористической операции по стране начато 412 досудебных расследований, в том числе по актам терроризма и убийствам. Органы прокуратуры совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции продолжают проверки субъектов реализации сжиженного нефтяного газа на предмет ценового сговора, сообщает пресс-служба Акорды.

По линии МВД президенту был представлен отчет о продолжении спецоперации по обезвреживанию террористических групп и поимке преступников в Алматы, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и других областях. Всего по фактам убийств, применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, нападения на здания госорганов возбуждено 388 уголовных дел. Проводятся оперативные мероприятия по сбору и фиксации доказательной базы, восстановлению хронологии событий.

Вооруженные силы продолжают оказывать содействие КНБ и МВД в проведении антитеррористической операции. За минувшие сутки на блокпостах в 11 населенных пунктах военнослужащие задержали 38 человек, у 23 из них обнаружено стрелковое и холодное оружие. Совместно с пограничной службой КНБ проводятся разведывательно-поисковые действия в горной местности с поддержкой армейской авиации. В 25 населенных пунктах продолжается несение службы военнослужащими на 105 блокпостах.

По информации КНБ, ситуация в стране в целом стабилизируется, острых деструктивных проявлений не фиксируется. Система "Киберщит" функционирует в штатном режиме.

По итогам совещания президент отметил важность продолжения активной работы по восстановлению общественного порядка и безопасности в стране.