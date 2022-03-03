Токаев провел телефонный разговор с Зеленским

НУР-СУЛТАН. 2 МАРТА - В Мининдустрии и инфраструктурного развития прошло оперативное совещание по вопросам международных грузоперевозок в сложившихся условиях, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе собрания обсуждены принимаемые и планируемые меры по оказанию помощи грузоперевозчикам и водителям грузовых автомобилей, сообщает пресс-служба МИИР РК.

Как сообщалось ранее, к началу событий на территории Украины оказалось около 50 казахстанских грузовых автотранспортных средств. Для их вывоза был составлен список перевозчиков, который передан в МИД РК.

Также МИИР РК обратилось к госорганам Польши и Молдовы по вопросам предоставления пропуска для машин и водителей без дополнительных документов. Кроме того, 28 февраля вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев провел переговоры с уполномоченными органами по поводу организации "зеленого коридора" для выезда казахстанских перевозчиков.

В результате 3 казахстанские фуры на сегодняшний день уже пересекли украинско-польскую границу через пропускной пункт "Роварусская". Еще 8 транспортных средств в данный момент проходят украинско-молдавскую границу через ПП "Старокозаче-Тудора". Работа по вывозу остальных казахстанских грузовых автомобилей будет продолжена.

В ходе совещания перевозчикам рекомендовано:

направлять водителей к польской и молдавской границам через западную часть Украины, где ситуация более стабильная и открыты пропускные пункты;

в случае нахождения транспортных средств вблизи Киева и Киевской области переместить их на безопасное расстояние от складов, мостов и других сооружений до момента стабилизации обстановки.

Кроме того, до сведения перевозчиков доведена информация о проработке вопроса об открытии зеленого коридора через белорусскую границу.