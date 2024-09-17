По итогам бизнес-форума "Казахстан + Германия" подписан ряд документов

Достигнуты договоренности по комплексному портфелю из 66 совместных инвестиционных проектов

Фото: Акорда

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Астана. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Перед началом форума президент Казахстана и федеральный канцлер Германии осмотрели выставку, посвященную казахско-германским совместным проектам в сферах энергетики, машиностроения, логистики, горно-металлургической отрасли и сельского хозяйства, сообщает пресс-служба Акорды.





Как отметил Касым-Жомарт Токаев, в 2023 году двусторонний товарооборот увеличился на 41 % и составил 3,9 млрд долларов. Прямые инвестиции Германии также продемонстрировали значительный рост - на 64%, достигнув рекордного уровня в 770 млн долларов.





Достигнуты договоренности по комплексному портфелю из 66 совместных инвестиционных проектов общей стоимостью 55 млрд долларов. Мы с нетерпением ожидаем, что немецкие предприятия расширят свое присутствие в нашей стране, локализовав производство под нашим общим брендом "Сделано в Казахстане с немецким качеством", - добавил он.





Президент отметил, что Казахстан продвигает новую экономическую парадигму, призванную сформировать экономику, основанную на знаниях и инновациях.





По словам главы государства, стратегическое расположение Казахстана делает его ключевым внутрирегиональным центром торговли и логистики в Евразии. Он отметил, что Средний коридор в настоящее время является самым коротким и надежным маршрутом в Европу с потенциальной пропускной способностью до 10 млн тонн грузов.





Касым-Жомарт Токаев предложил связать Средний коридор с Трансъевропейской транспортной сетью и инициативой ЕС Global Gateway в целях поддержания растущих объемов торговли между Востоком и Западом.





Глава государства заявил, что Международный финансовый центр "Астана" готов помочь немецким компаниям найти новые возможности для партнерства.





В завершение своего выступления президент выразил уверенность в том, что встреча принесет ощутимые результаты и станет важным шагом к дальнейшему углублению экономических связей между Казахстаном и Германией.





По итогам форума в присутствии главы государства Касым-Жомарта Токаева и Канцлера ФРГ Олафа Шольца состоялся обмен следующими документами, подписанными в рамках бизнес-форума:





Дорожная карта Казахстанско-Германской инициативы по сотрудничеству в области технического регулирования между Министерством промышленности и строительства Республики Казахстан и Восточным комитетом германской экономики;

Меморандум о сотрудничестве в области исследований, связанных с проектом "Зеленый водород", между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Svevind Energy;

Стратегический меморандум о взаимопонимании между Министерством экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Министерством цифрового развития, инновации и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и ТОО Siemens;

Соглашение о стратегическом партнерстве между АО "Самрук-Қазына" и ТОО Siemens Central Asia;

Рамочное соглашение о совместной реализации проекта по строительству международного грузового и пассажирского аэропорта между Министерством транспорта Республики Казахстан и ТОО SKYHANSA;

Соглашение о сотрудничестве между АО "НУХ "Байтерек" и HORSCH Maschinen GmbH;

Меморандум о взаимопонимании между АО "НУХ "Байтерек" и KfW Bankengruppe;

Соглашение о сотрудничестве между АО "НУХ "Байтерек" и CLAAS Global Sales GmbH;

Меморандум о намерениях между РГП "Национальный центр технологического прогнозирования" и Федеральным институтом геонаук и природных ресурсов Федеративной Республики Германия (BGR);

Мандатное письмо между АО "Банк Развития Казахстан" и Deutsche Bank;

Меморандум о взаимном сотрудничестве по проекту "Строительство обогатительно-производственного комплекса по производству калийных солей и борной кислоты на базе месторождения "Сатимола" в Западно-Казахстанской области" между АО Qazaq Kalium Ltd. и KfW Bankengruppe, Euler Hermes Group;

Соглашение о реализации проекта по совместному производству сеялок Condor в Костанайской области между АО "Агромашхолдинг" и Amazonen-werke h. Dreyer Se & Co.Kg.





В ходе визита делегации ФРГ также были подписаны 23 документа между различными центральными и местными государственными органами и бизнес-структурами двух стран.