По итогам года планируется открыть движение на 20 километрах дороги Актобе - Атырау - Астрахань

Нур-Султан. 3 сентября. Kazakhstan Today - По итогам года планируется открыть движение на 20 километрах реконструируемой автомобильной дороги республиканского значения Актобе - Атырау - граница РФ (на Астрахань), передает Kazakhstan Today.

"Сейчас на участке 853-й - 893-й километры автодороги Актобе - Атырау - граница РФ (на Астрахань) дорожниками завершены работы по устройству объездной дороги, снятию растительного слоя, открыто движение по объездной дороге протяженностью 21,1 километра. Кроме того, построено 5 технологических площадок на мостах, залиты сваи на опорах моста через реку Шагырлы - 84 штуки и на мосту через реку Шубике 60 штук, а также проводятся работы по заливке свай на мосту через реку Киши Куйген", - сообщает АО "НК "КазАвтоЖол".

Всего на объекте задействовано 158 человек и мобилизовано 132 единицы дорожно-строительной техники.

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