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По примеру Алматы IT-хабы должны запускаться во всех областных центрах страны - премьер

17.06.2022, 09:34 31356
По примеру Алматы IT-хабы должны запускаться во всех областных центрах страны - премьер
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 17 ИЮНЯ - В рамках рабочей поездки в Алматы премьер-министр РК Алихан Смаилов ознакомился с развитием IT-кластера, медицинской и образовательной сфер города, сообщила пресс-служба премьер-министра, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Алихан Смаилов посетил центр развития инновационного предпринимательства MOST IT Hub Almaty, который был запущен в мае текущего года.
 
В центре площадью 5200 квадратных метров расположены офисы, коворкинг-пространства, зоны для проведения ивентов и бизнес-встреч. Также на базе центра реализуются программы поддержки технологических стартапов, проводятся тематические мероприятия с участием инвесторов и представителей венчурных фондов.
 
Премьер-министр отметил, что развитие IT-кластера открывает новые экономические возможности для казахстанцев.
 

В городе появляется все больше частных инновационных хабов и бизнес-инкубаторов, здесь создано множество крупных IT- и креативных компаний. По примеру Алматы IT-хабы должны запускаться во всех областных центрах страны. Акиматам регионов совместно с Министерством цифрового развития необходимо усилить работу в этом направлении", - сказал Алихан Смаилов.

 
Далее премьер-министр ознакомился с деятельностью нового многопрофильного медицинского центра Mediker Hospital International, в котором оказывается амбулаторно-поликлиническая помощь взрослым и детям.
 
В центре есть стоматологический кабинет, отделение спортивной медицины, физиотерапии и реабилитации, отделение лучевой диагностики, включающее кабинет МРТ, КТ, рентгенодиагностики и маммографии, кабинет телемедицины, два операционных зала и круглосуточный стационар.
 

В Казахстане ряд направлений медицины уже успешно конкурируют на международном уровне. Обеспечена доступность высокотехнологичных медицинских услуг, улучшаются основные показатели здоровья. Благодаря телемедицине у граждан появляется возможность получить высокопрофессиональную помощь, не выезжая из своего населенного пункта", - отметил Алихан Смаилов, поздравив врачей с предстоящим профессиональным праздником - Днем медицинского работника.

 
Затем глава правительства посетил Алматинский колледж пассажирского транспорта и технологий, оснащенный различными учебно-производственными мастерскими в рамках проекта "Жас маман".
 
Это единственный колледж, который готовит кадры для городского транспорта совместно с такими партнерами, как Союз машиностроителей, Hyundai Center и Allur Auto.
 

По поручению президента в стране принимаются системные меры по развитию профтехобразования. Ваш колледж является одним из ведущих учебных заведений города. Здесь молодежь получает очень востребованные сегодня профессии автослесарей, электромонтеров, токарей, сварщиков и другие. Акимату города необходимо принять конкретные меры по обеспечению иногородних студентов общежитием, а также содействовать трудоустройству выпускников", - подчеркнул Алихан Смаилов.

 
Премьер-министр добавил, что безусловными достижениями колледжа являются победы студентов на городском и республиканском чемпионатах Worldskills по токарным, фрезерным работам на станках с ЧПУ, ремонту и обслуживанию автомобилей.
 

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Нурдаулетов принял участие в заседании комитета секретарей советов безопасности ОДКБ

18.06.2022, 12:58 6581
Нурдаулетов принял участие в заседании комитета секретарей советов безопасности ОДКБ
Фото: Акорда
ЕРЕВАН. 18 ИЮНЯ - 17 июня в Ереване состоялось очередное заседание комитета секретарей советов безопасности ОДКБ, в котором принял участие помощник президента - секретарь Совета безопасности РК Гизат Нурдаулетов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе встречи секретари совбезов обменялись мнениями по международной и региональной обстановке, обсудили текущую ситуацию и перспективы развития организации, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Были сверены оценки по текущей ситуации и перспективам развития военно-политической обстановки в Афганистане.
 
Особое внимание было уделено практическим мерам противодействия вызовам и угрозам, таким как международный терроризм, киберпреступления, незаконный оборот наркотиков.
 
Гизат Нурдаулетов проинформировал своих коллег о позиции Казахстана по актуальным направлениям деятельности организации, высказал ряд предложений по продвижению казахстанских интересов и дальнейшему гармоничному развитию ОДКБ.
 
В этот же день глав делегаций - участников заседания КССБ ОДКБ принял премьер-министр Армении Никол Пашинян.
 
Очередное заседание комитета секретарей советов безопасности с учетом председательства в ОДКБ Армении состоится в Ереване во втором полугодии, накануне сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
 

Токаев об антироссийских санкциях: прямого давления на Казахстан нет

17.06.2022, 21:49 18961
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 17 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ответил на вопрос относительно давления в связи с санкциями, введенными в отношении России, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Что касается Казахстана, я бы не сказал, что оказывается прямое давление на нашу страну. Действительно, это вопрос переговорный. Санкции существуют, мы эти санкции, безусловно, учитываем в торгово-экономической нашей стратегии. Но в то же время есть обязательства перед Казахстаном, связанные с нашими предыдущими соглашениями с Российской Федерацией", - сказал Токаев на Петербургском международном экономическом форуме.

 

Тем более что сама география, уже не говоря об истории, предполагает то, что мы должны находиться вместе и работать вместе в очень специфических, я бы сказал, условиях", - добавил он.

 
Он упомянул наличие специальной программы промышленной кооперации в новых реальностях.
 

То есть будем работать. ЕАЭС, несмотря на все трудности, имеет перспективу. Все же страны, которые сочли возможным войти в этот союз, вместе составляют значительную экономическую силу, потенциал. И здесь забегать вперед, шапкозакидательством ни в коем случае заниматься нельзя, потому что реальные трудности тем не менее существуют. Это объективная реальность. Поэтому в процессе переговоров нахождения взаимоприемлемых решений и состоит суть нашей предстоящей работы. Это очень сложная работа", - сказал Токаев.

 
Президент РК отметил, что в рамках ЕАЭС возникают споры, но в большинстве случаев находятся их решения.
 

Поскольку мы встречается не только в открытом формате, бывает и закрытая часть. Но в подавляющем большинстве случаев мы находим решение, это радует", - заключил глава государства.

 

Токаев о правоохранительной системе: у нас были шатания

17.06.2022, 21:29 19616
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 17 ИЮНЯ - В ходе международного экономического форума в Санкт-Петербурге президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о реформах в правоохранительной системе страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Президент Казахстана сообщил, что в сентябре им будет объявлен новый пакет реформ, связанных с переформатированием судебной системы. 
 

Это актуальная проблема для Казахстана. Сейчас осуществляется реформа полицейской службы. Она идет не без трудностей, это реформа. Тем не менее полагаю, что в конечном счете мы добьемся успеха. Главное - политическая воля и поддержка граждан страны", - подчеркнул Токаев.

 

У нас были шатания в области правоохранительной системы, в ходе реформ. То мы уходили в гуманизацию, используя опыт европейских стран, то уходили в сторону ужесточения. Не было четкого понимания, что мы хотим... Сейчас у нас "золотая середина", которая четко базируется на потребностях наших граждан", - сказал он. 

 
Он добавил, что граждане хотят видеть в полицейских надежную защиту и неподкупных людей.
 

В Минобороны обсудили актуальные аспекты безопасности воинской службы

17.06.2022, 20:53 20456
В Минобороны обсудили актуальные аспекты безопасности воинской службы
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 17 ИЮНЯ - В Министерстве обороны РК под руководством главы ведомства генерал-полковника Руслана Жаксылыкова состоялось совещание по вопросам совершенствования воспитательной и идеологической работы, обеспечения безопасности воинской службы в свете выполнения требований главы государства, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Руководитель оборонного ведомства подчеркнул, что воинская служба всегда сопряжена с риском для жизни. Военнослужащий обращается с оружием, управляет боевой техникой, охраняет военные объекты, участвует в учениях. Но потери, которые происходят в армии в результате упущений и бесконтрольности, недопустимы, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
 
Участниками совещания было отмечено, что в армию должны приходить молодые люди со здоровыми морально-нравственными установками и хорошими физическими данными. На деле так происходит не всегда.
 
Несмотря на это, армия должна воспитать настоящего защитника Родины, дать ему жизненную закалку, научить работать в команде, думать о своем будущем. С первых дней службы военнослужащим должно прививаться понимание дисциплины и порядка. Ежедневное воспитательное воздействие сержантов и офицеров должно стимулировать их к добросовестному выполнению воинского долга.
 
Также был поднят вопрос снижения у офицерского и сержантского состава способностей к проведению каждодневной кропотливой воспитательной работы с подчиненными. 
 

Это привело к тому, что сегодня мы вырастили отдельных командиров, разучившихся либо не умеющих говорить, убеждать и воздействовать на личный состав собственным примером. При этом, внедряя новые методы работы, мы забыли о хорошо зарекомендовавших себя старых", - отметил в ходе совещания генерал-полковник Руслан Жаксылыков.

 
На совещании был дан старт разработке программы минимизации безвозвратных потерь, предупреждения суицидов и создания условий для повышения доверия граждан и общества к армии. Для этого необходимо обеспечить надлежащие условия воинской службы, активизировать деятельность по предупреждению негативных явлений в армейской среде.
 
Генерал-полковник Руслан Жаксылыков сказал о необходимости привлечь к разработке программы другие войска и воинские формирования, военное научное сообщество и по согласованию представителей главной военной полиции и общественности.
 
По итогам совещания министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков дал должностным лицам ряд поручений, касающихся обеспечения мер безопасности при обращении с вооружением и военной техникой, профилактики дорожно-транспортных происшествий, совершенствования военной инфраструктуры, а также организации профилактической работы с военнослужащими и членами их семей.
 

Казахстан планирует последовательно расширять возможности для роста "зеленых" инвестиций

17.06.2022, 20:13 21561
Казахстан планирует последовательно расширять возможности для роста "зеленых" инвестиций
Фото: Depositphotos
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 17 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме высказался о необходимости расширения возможности для роста "зеленых" инвестиций, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мы планируем последовательно расширять возможности для роста "зеленых" инвестиций и реализации соответствующих проектов. Экологические проблемы имеют глобальный характер и затронули практически все страны мира, в том числе и Казахстан. Так, в прошлом году из-за небольшого количества осадков и мелководья на реках многие наши фермеры серьезно пострадали от засухи. В критическом состоянии находится трансграничная река Урал (Жайык). Считаю, что подобные долгосрочные вызовы устойчивому развитию наших государств следует решать сообща", - заявил Токаев.

 
Он отметил, что стоит серьезно рассмотреть перспективы внедрения принципов "экономики замкнутого цикла" - циркулярной экономики. 
 

Мы работаем над уменьшением энергоемкости ВВП, расширением сектора возобновляемой энергетики и снижением транзитных потерь в данной отрасли", - сказал президент РК.

 

Из-за ограничений приема со стороны КНР на начало июня простаивало 30 поездов

17.06.2022, 19:53 22066
Из-за ограничений приема со стороны КНР на начало июня простаивало 30 поездов
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 17 ИЮНЯ - Под председательством генерального директора ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" Владимира Петрова состоялось ZOOM-совещание с экспортерами, грузоотправителями, отраслевыми ассоциациями, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Владимир Петров отметил, что из-за карантинных мер КНР ограничила прием зерновых грузов в контейнерах до 1 состава в сутки. Таможенные органы СУАР КНР проводят двойную дезинфицирующую обработку вагонов/контейнеров снаружи. Вскрывается каждый вагон/контейнер с сельхозпродукцией для забора пробы груза на проведение соответствующих анализов, сообщает пресс-служба АО "НК "КТЖ". 
 
Из-за ограничений приема со стороны КНР на начало июня простаивало 30 контейнерных поездов с сельхозпродукцией. В данный момент в ожидании передачи 16 контейнерных составов. Отмечается, что КНР предварительно согласовала данный объем перевозок. 
 
Отставленные от движения составы увеличивают нагрузку на инфраструктуру железнодорожной сети. Из-за скопления поездов ТОО "КТЖ-Грузовые перевозки" ввело временные ограничительные меры по перевозке грузов. 
 
Для разрешения ситуации АО "НК "КТЖ" инициированы переговоры с руководством Урумчийской железной дороги, обращения в МИИР, Минсельхоз по выработке совместных решений. Вопрос снижения перевозки обсужден с грузоотправителями и отраслевыми ассоциациями. 
 

В Алматы состоялись переговоры по подготовке совместных учений ОДКБ

17.06.2022, 19:21 23001
Фото: МО РК
АЛМАТЫ. 17 ИЮНЯ - На территории Казахстана начата подготовка к проведению в рамках ОДКБ командно-штабного учения с коллективными силами оперативного реагирования "Взаимодействие-2022", специального учения с силами и средствами разведки "Поиск-2022", специального учения с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон-2022" , передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Под руководством заместителя начальника Генерального штаба - начальника департамента оперативного планирования ГШ ВС РК генерал-майора Марата Аймашева проведены вторые штабные переговоры по подготовке совместных учений с войсками ОДКБ в 2022 году, сообщает пресс-служба Минобороны РК.
 
Представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, секретариата и объединенного штаба ОДКБ обсудили основные организационные вопросы, в том числе всестороннего обеспечения и порядка развертывания национальных контингентов, а также посетили места проведения учений. 
 
Перегруппировку национальных контингентов государств - членов ОДКБ планируется осуществить автомобильным, воздушным и железнодорожным транспортом.
 
Для наблюдения за ходом учений будет развернут объединенный пресс-центр с включением в его состав представителей оборонных ведомств, правоохранительных структур, национальной гвардии, уполномоченных органов в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, пресс-службы министерств иностранных дел, аккредитованных журналистов.
 
Ежегодные учения направлены на повышение уровня практических навыков должностных лиц органов управления по руководству группировками войск (коллективных сил) ОДКБ и слаженности действий формирований сил и средств системы коллективной безопасности при проведении совместных операций по обеспечению военной безопасности в Центрально-Азиатском регионе и нейтрализации внешних угроз.
 
Кроме трех учений, проводимых в Казахстане, в рамках ОДКБ в октябре планируется проведение на территории Таджикистана совместного учения с подразделениями коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона "Рубеж-2022" и на территории Кыргызстана - командно-штабного учения с миротворческими силами "Нерушимое братство - 2022".
 

Суд Гааги снял арест с акций KMG Kashagan B.V. по делу Стати

16.06.2022, 20:50 38946
ГААГА. 16 ИЮНЯ - 14 июня апелляционный суд Гааги снял арест с акций KMG Kashagan B.V., принадлежащих ФНБ "Самрук-Казына", наложенный Анатолом и Габриэлем Стати в попытке привести в исполнение арбитражное решение, вынесенное против РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В мае 2019 года, когда был наложен арест, стоимость этих акций оценивалась в 5,2 млрд долларов, сообщает пресс-служба Минюста РК.
 
Апелляционный суд Гааги постановил, что акции пользуются иммунитетом от принудительного исполнения на основании международного обычного права.
 
В частности, суд определил, что акции "Самрук-Казына" в KMG Kashagan B.V. должны считаться "имуществом" Республики Казахстан для целей статьи 19(c) Конвенции ООН, поскольку Стати не удалось представить "правдоподобные" доказательства того, что акции не имеют общественной цели. В этом контексте суд учел миссию "Самрук-Казына" по повышению национального благосостояния Республики Казахстан.
 
Суд также обязал Стати оплатить расходы и судебные издержки.
 
Это решение следует за решением Верховного суда Нидерландов, вынесенным в декабре 2021 года, об отмене признания арбитражного решения, полученного Стати мошенническим путем.
 

Это значительная победа для Казахстана, его народа и еще одно поражение для Стати" - прокомментировал это решение министр юстиции Казахстана Канат Мусин.

 
Советник премьер-министра РК - Марат Бекетаев также прокомментировал это решение: 
 

Мы не сомневались, что арест акций в KMG Kashagan B.V., который был получен без уведомления казахстанской стороны, изначально был незаконным. Теперь это подтверждено судом, арест снят, справедливость восторжествовала".

 
Помимо этого, 13 июня 2022 года Брюссельский суд первой инстанции вынес решение, позволяющее Казахстану продолжить рассмотрение иска о возмещении ущерба Стати за неправомерно наложенный арест на активы Национального фонда Казахстана.
 

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