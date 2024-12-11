По результатам проверок Минпросвещения 15 должностных лиц привлечены к ответственности

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Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С начала 2024 года Комитетом по охране прав детей Министерством просвещения РК проведены проверки в 242 организациях образования, включая 108 с выездом на места и 13 внеплановых проверок на основании жалоб и обращений жителей, сообщает пресс-служба ведомства.





С 2024 года вступили в силу новые статьи 52-1 и 52-2 Закона РК "О правах ребенка", которые устанавливают новый порядок и требования к проведению государственного контроля в отношении организаций образования и органов управления в областях и городах республиканского значения. Эта работа направлена на выявление фактов нарушений в сфере защиты прав детей.





Проверки проведены в 25 отделах образования и восьми управлениях образования регионов. В результате проверок на 15 должностных лиц наложены административные штрафы по решению суда, а 65 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.





Министерство выявило нарушения со стороны местных исполнительных органов в области защиты прав детей, в том числе несоответствие школьного меню установленным нормам питания, отсутствие эффективных мер воздействия на детей, систематически пропускающих занятия, несоблюдение правил оказания социальной помощи отдельным категориям учащихся и др. Эти проблемы требуют внимания и активных действий со стороны местных властей и организаций образования", - подчеркнула председатель комитета Насымжан Оспанова.





По итогам проверок Комитетом по охране прав детей направлено 121 рекомендация и 151 предписание об устранении нарушений.