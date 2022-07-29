Фото: polisia.kz

НУР-СУЛТАН. 28 ИЮЛЯ - На заседании коллегии под председательством генерального прокурора Берика Асылова подведены итоги работы органов прокуратуры за первое полугодие и определены задачи на предстоящий период, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С начала года во исполнение поручений главы государства усилия прокуроров были сфокусированы на установлении причин и деталей январской трагедии, выявлении организаторов и активных участников терактов и массовых беспорядков, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.

На сегодняшний день по результатам расследования январских событий в суд направлено 474 уголовных дела, осуждены 717 лиц (за участие в беспорядках, совершение краж, грабежей, хранение и ношение оружия).

Идет поэтапная модернизация уголовного процесса. В рамках внедрения трехзвенной модели прокурорами проверено 189 тысяч процессуальных решений.

С начала года прокурорами по новому порядку составлено 570 обвинительных актов по особо тяжким преступлениям.

В целом благодаря "прокурорскому фильтру" последовательно сокращается количество нарушений конституционных прав граждан на досудебной стадии.

Особое внимание уделяется защите конституционных прав лиц, вовлеченных в уголовную орбиту.

С начала года прокурорами прекращено необоснованное уголовное преследование в отношении 1077 лиц. Из служебных помещений и изоляторов временного содержания освобождено 512 лиц.

По инициативе прокуроров приведены в соответствие с законом судебные приговоры в отношении 634 лиц. При этом улучшено положение 130 осужденных, оправданы - 15.

В социально-экономической сфере по актам прокуроров устранено свыше 8 тысяч нарушений законности.

В бюджет возвращено более 15 млрд тенге. К различным видам ответственности привлечено 14,5 тысячи лиц.

Наведен порядок в области таможенного регулирования и рынка сжиженного нефтяного газа. Вскрыты серьезные нарушения, "серые" схемы хищений и коррупции.

Проведены проверки по защите прав лиц с инвалидностью, по вопросам ценообразования на медицинские изделия, деятельности крупных оптовых рынков и др.

Восстановлены трудовые права более 184 тысяч лиц, погашена задолженность по заработной плате на сумму свыше 1,1 млрд тенге.

По гражданским, административным и делам об административных правонарушениях исправлено свыше 2,1 тысячи судебных актов, предотвращены потери бюджета на 6,7 млрд тенге.

Значимые результаты достигнуты в одном из приоритетных направлений надзора - защите бизнеса. По нарушениям в сфере предпринимательства внесено 845 актов надзора, отменены 5,5 тысячи адмвзысканий на сумму свыше 212 млн тенге, пресечено и отменено свыше 6,2 тысячи незаконных проверок и иных форм контроля, к ответственности привлечено свыше 650 лиц.

Активизирована работа по возврату в страну незаконно выведенных финансовых средств, а также пресечению деятельности олигополий.

Обращая внимание на масштабность и значимость стоящих перед надзорным органом задач, Берик Асылов потребовал от прокуроров обеспечить комплексную защиту прав граждан, бизнеса и интересов государства, а также усилить координирующую роль в борьбе с преступностью.