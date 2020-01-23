Под председательством президента РК состоится расширенное заседание правительства

Нур-Султан. 22 января. Kazakhstan Today - Глава государства Касым-Жомарт Токаев проведет расширенное заседание правительства, передает Kazakhstan Today.

"В пятницу, 24 января 2020 года в Укімет Уйі под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание правительства Республики Казахстан", - сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

На заседании правительство представит отчет об итогах социально-экономического развития страны за 2019 год.

Будет также рассмотрен ход реализации поручений главы государства по основным направлениям деятельности правительства.

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