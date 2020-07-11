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Под председательством президента РК состоится расширенное заседание правительства

10.07.2020, 10:32 5212
Под председательством президента РК состоится расширенное заседание правительства
Нур-Султан. 10 июля. Kazakhstan Today - Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание правительства, передает Kazakhstan Today.
 

Сегодня в 11.00 под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание правительства Республики Казахстан в режиме видеоконференцсвязи", - сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали в Facebook.

 
На заседании правительство представит отчет об итогах социально-экономического развития страны за первое полугодие 2020 года. Также будут рассмотрены меры по борьбе с коронавирусом, ход реализации поручений главы государства по основным направлениям деятельности правительства и задачи на предстоящий период.
 
Сообщается, что пресс-служба президента проведет твит-трансляцию на своем официальном аккаунте @AkordaPress.
 

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