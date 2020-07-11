Под председательством президента РК состоится расширенное заседание правительства

Нур-Султан. 10 июля. Kazakhstan Today - Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание правительства, передает Kazakhstan Today.

Сегодня в 11.00 под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание правительства Республики Казахстан в режиме видеоконференцсвязи", - сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали в Facebook.

На заседании правительство представит отчет об итогах социально-экономического развития страны за первое полугодие 2020 года. Также будут рассмотрены меры по борьбе с коронавирусом, ход реализации поручений главы государства по основным направлениям деятельности правительства и задачи на предстоящий период.

Сообщается, что пресс-служба президента проведет твит-трансляцию на своем официальном аккаунте @AkordaPress.

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